Θρίλερ στην Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός 64χρονος σε ρεματιά στην Ευκαρπία, έγκλημα «βλέπει» ο ιατροδικαστής
Ο άνδρας βρέθηκε με τραύμα στο κεφάλι και φέρεται να ζούσε κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εντοπισμού ενός 64χρονου άνδρα στην Θεσσαλονίκη.
Νωρίς το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου καθώς βρέθηκε σορός ενός άνδρα μέσα σε ρέμα στην Ευκαρπία. Το πτώμα του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε ανάμεσα σε καλαμιές.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος ζούσε σε παράπηγμα σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρέθηκε και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. έκαναν λόγο για αιφνίδιο θάνατο, ένα τραύμα στο κεφάλι περιέπλεξε την υπόθεση. Λίγο αργότερα από την άφιξη του ιατροδικαστή στο σημείο, η εκτίμησή του ήταν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 64χρονος βρίσκεται και κλιμάκιο της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
