Ανήλικοι «άνοιξαν» 12 αυτοκίνητα μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, τρεις συλλήψεις
Τρεις μέρες νωρίτερα είχαν διαρρήξει άλλα 11 οχήματα - Δικογραφία και σε βάρος των γονέων των ανηλίκων δραστών
Το... ρεκόρ Γκίνες προσπάθησαν να σπάσουν στην διάρρηξη οχημάτων- αν υπήρχε για μια τέτοια εκνομη πραξη- τρεις νεαροί από τη Θεσσαλονίκη που μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν 12 οχήματα αρπάζοντας ότι πολύτιμο βρήκαν μέσα σε αυτά.
Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν επ' αυτοφώρο χτες τα ξημερώματα ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμα συνεργού τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, οι οποίοι, μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν δώδεκα οχήματα, ενώ, όπως προέκυψε από τη συνεχιζόμενη έρευνα, τρείς μέρες νωρίτερα, μαζί με συνομήλικο συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, προέβησαν στη διάρρηξη έντεκα ακόμη οχημάτων, στην περιοχή Χαριλάου, απ’ όπου αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πλήθος προσωπικών αντικειμένων των κατόχων τους, όπως γυαλιά, αρώματα κ.λπ.
Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες διαπιστώθηκε ότι έφεραν χρηματικά ποσά, τρία (3) κινητά τηλέφωνα, ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet, διαρρηκτικά εργαλεία, φακούς και πλήθος αντικειμένων την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.
Πέραν της δικογραφίας που περιλαμβάνει τα τέσσερα προαναφερόμενα άτομα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς σχημάτισαν αυτοτελή δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα