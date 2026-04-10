Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Ανησυχία στο Ωραιόκαστρο: Αρκούδα έκανε την εμφάνισή της σε κατοικημένες περιοχές, έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο
Αναστάτωση έχει προκαλέσει η εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου - Σύσταση προς κατοίκους, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν τις οδηγίες
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές έπειτα από την εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, το άγριο ζώο εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λητή, στο Μελισσοχώρι και στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου, κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται σε συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και αρμόδιους περιβαλλοντικούς φορείς, με στόχο τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης και τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας ασφάλειας όσο και της προστασίας του ζώου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:«Εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές του Δ. Ωραιοκάστρου – Συνιστάται στους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι καταγράφηκε πρόσφατα παρουσία αρκούδας στις περιοχές της Λητής, του Μελισσοχωρίου και του ορεινού όγκου του Ωραιοκάστρου.
Η εμφάνιση αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να σχετίζεται με αναζήτηση τροφής ή μετακίνηση του ζώου. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, καθώς και περιβαλλοντικούς φορείς για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του ζώου.
Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή εφιστά την προσοχή των κατοίκων και όσων πολιτών δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές που έχει κάνει την εμφάνισή της η αρκούδα, καθώς και των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων, ώστε να είναι προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν σε καμία περίπτωση την αρκούδα εάν την εντοπίσουν.
Ακολουθούν οδηγίες σε περίπτωση συνάντησης ανθρώπου-αρκούδας:
Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει :
1. Κρατάμε την ψυχραιμία μας.
2. Μένουμε ακίνητοι.
3. Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά.
4. Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στο χώρο.
5. Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι.
6. Δεν τρέχουμε.
7. Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» το δρόμο.
Επίσης, σε περίπτωση που κυκλοφορούμε στο δάσος κάνουμε θόρυβο, π.χ. μιλάμε δυνατά. Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει.
Εφόσον η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:
-Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε διαρκώς.
-Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών καθώς και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την ελκύει στην περιοχή.
-Καθαρίστε υπολείμματα από περυσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.
-Να θυμάστε ότι η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο ως την αυγή καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα».
