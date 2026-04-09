Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων: Σημειωτόν σε Κηφισό και Αθηνών-Κορίνθου, καθυστερήσεις 30΄ στην Αττική Οδό - Κίνηση σε λιμάνια και ΚΤΕΛ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ητων εκδρομέων από τα λιμάνια και τους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, λίγο πριν τις 17.00 τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στηαπό το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στηπρος Σκαραμαγκά. Παράλληλα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμαΕπίσης αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Αττική Oδό, όπου οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά.Δείτε στους χάρτες την κίνηση λίγο μετά τις 17.00:Αναφορικά με τους εξόδους της Αττικής, στηνπαρατηρείται δυσχέρεια λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας έως την Νέα Πέραμο, καθώς και στο ύψος των Μεγάρων. Καλύτερη είναι η εικόνα στηνόπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.Στον Κηφισό και στο ρεύμα προς Λαμία, όπως φαίνεται και στα πλάνα του Orange Press Agency, καταγράφεται, ενώ κάποιες στιγμές τα οχήματα ακινητοποιούνται πλήρως λόγω της πυκνής κυκλοφοριακής ροής.

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει προς Κόρινθο 48.268 οχήματα και 37.576 προς Λαμία.Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 έως τις 22:00 σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη και από τις 06:00 έως τις 16:00 αύριο Μεγάλη Παρασκευή, ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.Η έξοδος πραγματοποιείται με αμείωτη ένταση και, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Λιμενικού Σώματος, για την σημερινή έξοδο, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 20 απόπλοι, με 20.225 αναχωρήσεις επιβατών.Για τονθα πραγματοποιηθούν 23 απόπλοι συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 αναχωρήσεις υδροπτέρυγων, με 2.322 αναχωρήσεις επιβατών.Από τηέχουν προγραμματιστεί 11 απόπλοι πλοίων προς τις Κυκλάδες, με εκτιμώμενη αναχώρηση 7.440 επιβατών, καθώς και τέσσερα επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι.Από τοθα πραγματοποιηθούν εννέα απόπλοι με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 2.284 αναχωρήσεις επιβατών.