Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα: Μαρτυρίες ότι τον χτύπησαν 15 άτομα, συνελήφθη 17χρονος και ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ξυλοδαρμός Αστυνομία 17χρονος

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα ο ανήλικος και η μητέρα του – Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια επίθεση σε 17χρονο στην Πάτρα, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για οργανωμένη επίθεση από ομάδα ανηλίκων.

Σύμφωνα με το tempo24, ο ανήλικος δέχθηκε κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του από συνομήλικό του, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον άλλα 15 άτομα.

Ο 17χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Στο πλαίσιο της έρευνας της αστυνομίας συνελήφθη ένας 17χρονος, καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας ανήλικος, ηλικίας 16 ετών, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πατρών, ο κατηγορούμενος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης