Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μάριος που έκανε μεταμόσχευση στο Τορίνο: Κέρδισα τον θάνατο και χαίρομαι, λέει
Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille - Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο και την Μεγάλη Εβδομάδα επέστρεψε
«Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», είπε ο Μάριος στον ALPHA.
«Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή” Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό όλο τον κόσμο να με στηρίζει», συμπλήρωσε.
Υπενθυμίζεται πως ο Μάριος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Ρίο και είχε διακομιστεί τον περυσινό Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille. Η μεταμόσχευση έγινε στις 21 Νοεμβρίου ενώ ακολούθησαν δύο επεμβάσεις αποκατάστασης. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (7/4) επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα.
