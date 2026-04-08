Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Μάριος που έκανε μεταμόσχευση στο Τορίνο: Κέρδισα τον θάνατο και χαίρομαι, λέει
ΕΛΛΑΔΑ
Ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille - Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο και την Μεγάλη Εβδομάδα επέστρεψε

16 ΣΧΟΛΙΑ
Νικητής επέστρεψε στην Ελλάδα ο 18χρονος Μάριος που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Ο νεαρός λέει πως είναι χαρούμενος που κέρδισε τον θάνατο.

«Φοβόμουν ότι δεν θα επιστρέψω αλλά επέστρεψα. Έδωσα έναν μεγάλο πόλεμο με τον θάνατο τον οποίο τον κέρδισα και χαίρομαι», είπε ο Μάριος στον ALPHA.

«Το νοσοκομείο ήταν πολύ καλό. Ο Ρομανιόλι στην πρώτη μεταμόσχευση με αποκάλεσε δυνατό διότι η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό. Ένας γιατρός, ο Τζάκομο, μου είπε “από εσένα πήραμε την δύναμη σου και τη θέλησή σου για ζωή” Είμαι χαρούμενος που έχω δίπλα μου τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και τον πατέρα μου. Και πίσω από όλο αυτό όλο τον κόσμο να με στηρίζει», συμπλήρωσε.


Υπενθυμίζεται πως ο Μάριος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Ρίο και είχε διακομιστεί τον περυσινό Νοέμβριο με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τορίνο. Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Alagille. Η μεταμόσχευση έγινε στις 21 Νοεμβρίου ενώ ακολούθησαν δύο επεμβάσεις αποκατάστασης. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (7/4) επέστρεψε νικητής στην Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης