Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για την επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο γήπεδο του Άρη
Το περιστατικό έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2025 στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο δράστης φαίνεται να είναι οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας συνεργός του
Ταυτοποιήθηκε ένας 48χρονος, οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας, για την υπόθεση με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό, μηχανισμό που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» του Άρη, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας συνεργός του.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες προσέγγισαν με δίκυκλο το «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο 48χρονος αποβιβάστηκε και πέταξε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό σε υαλοπίνακα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που λειτουργεί σε ισόγειο χώρο, κάτω από θύρα του γηπέδου.
Από την έκρηξη, η οποία έγινε τα ξημερώματα της 22ης Δεκεμβρίου 2025, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΚΔΑΠ και μικρής έκτασης πυρκαγιά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα εξής αδικήματα:
εμπρησμός, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και όπλων.
