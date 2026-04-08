Ρόδος: Αστυνομικοί έπιασαν επ' αυτοφώρω ανηλίκους την ώρα που «λεηλατούσαν» εστιατόριο
Ηλικίας 12 και 14 ετών οι δράστες
Δύο ανήλικοι, 12 και 14 ετών, εντοπίστηκαν σήμερα, στη 01:25, μέσα σε εστιατόριο της Ρόδου να το… «λεηλατούν».
Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή από τον ιδιοκτήτη μέσω των συστημάτων ασφαλείας που διέθετε, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο ΑΤ.
Για τον 14χρονο ακολουθήθηκε η διαδικασία παραπομπής του στη δικαιοσύνη, ενώ ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου θα ασκηθεί στους γονείς και των δύο παιδιών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα