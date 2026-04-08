Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από Αιγύπτιο που φιλοξενούσε στο σπίτι της
H 14χρονη είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο λίγες ημέρες νωρίτερα σε παραλία της Περαίας και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει
Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη από έναν 17χρονο Αιγύπτιο.
Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν ο 17χρονος που φιλοξενούνταν στο σπίτι που διαμένει με τον πατριό της, προέβη σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της και την κακοποίησε σεξουαλικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη ημεδαπή είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο λίγες ημέρες νωρίτερα σε παραλία της Περαίας και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι της.
Μετά την καταγγελία της ανήλικης, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικους.
