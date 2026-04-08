Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη Ρομά που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ
Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη Ρομά που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ
Δύο από τους δράστες συνελήφθησαν - Δύο ακόμα έχουν ταυτοποιηθεί
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη δύο 27χρονων Ρομά που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ στην περιοχή του Κορδελιού, στη Θεσσαλονίκη.
Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, εισέβαλαν στο εργοτάξιο και οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης.
Μετά από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες, εντός του οχήματός τους, σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο, πλησίον του σημείου κλοπής.
Στη θέα των αστυνομικών οι 27χρονοι - μαζί με τους δυο συνεργούς τους - επιχείρησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους ανέπτυξαν ταχύτητα και αφού εμβόλισαν αστυνομικό όχημα τράπηκαν σε φυγή πεζή.
Ακολούθησαν αναζητήσεις και τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εκ των δραστών να είναι κρυμμένοι δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια κι ένας μεγάλος κόφτης, ενώ στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους βρέθηκαν απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο και διάφορα έγγραφά τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν μικροποσότητες κάνναβης.
Τα καλώδια που είχαν κλέψει νωρίτερα αποδόθηκαν στον φύλακα του εργοταξίου.
Σε βάρος των δύο ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.
Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης όταν οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, εισέβαλαν στο εργοτάξιο και οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης.
Μετά από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες, εντός του οχήματός τους, σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο, πλησίον του σημείου κλοπής.
Στη θέα των αστυνομικών οι 27χρονοι - μαζί με τους δυο συνεργούς τους - επιχείρησαν να διαφύγουν και στην προσπάθειά τους ανέπτυξαν ταχύτητα και αφού εμβόλισαν αστυνομικό όχημα τράπηκαν σε φυγή πεζή.
Ακολούθησαν αναζητήσεις και τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο εκ των δραστών να είναι κρυμμένοι δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια κι ένας μεγάλος κόφτης, ενώ στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους βρέθηκαν απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο και διάφορα έγγραφά τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν μικροποσότητες κάνναβης.
Τα καλώδια που είχαν κλέψει νωρίτερα αποδόθηκαν στον φύλακα του εργοταξίου.
Σε βάρος των δύο ατόμων που συνελήφθησαν σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα