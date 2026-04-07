Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο με το ΘΕΜΑ
Άκης Πετρετζίκης – Το Πασχαλινό τραπέζι της επόμενης μέρας
Σε αυτό το τεύχος, μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη, απολαμβάνουμε το Πασχαλινό τραπέζι της επόμενης μέρας!
Με άλλα λόγια, η Κυριακή του Πάσχα έχει περάσει. Έχουμε ψήσει, έχουμε φάει, έχουμε πιει αλλά το πασχαλινό τραπέζι συνεχίζεται! Πώς; Με μαγειρική γεμάτη δημιουργία και φαντασία, καθώς ετοιμάζουμε απίθανα πιάτα με τα περισσευούμενα:
· Με κόκκινα αυγά · Με ψητά κρεατικά · Με τσουρέκι και κουλουράκια…
Μαζί και οι πιο hot συμβουλές του Άκη για τα leftovers...
Καταπληκτικά ορεκτικά, σαλάτες και κυρίως με τα πασχαλινά αυγουλάκια που δεν τσουγκρίσατε! Τέλεια σνακ και πεντανόστιμα φαγητά με τα λαμπριάτικα κρεατικά που περίσσεψαν! Απίθανα γλυκά με το τσουρέκι και τα πασχαλινά κουλουράκια που πάντα μας μένουν. Μπαίνουμε κουζίνα τώρα για zero waste μαγειρική. Ό,τι έμεινε από το πασχαλινό τραπέζι δεν είναι βάρος, αλλά έμπνευση γεύσης.
Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:
Οι συμβουλές του Άκη:
Leftovers: Μας αρέσουν ή όχι;
Όταν έρθει η ώρα να τα μαγειρέψουμε όχι απλώς μας αρέσουν, αλλά τα λατρεύουμε! Μοιραζόμαστε μερικές ψαγμένες συμβουλές για να τα αξιοποιήσουμε νόστιμα και έξυπνα.
Ανακάλυψη
Κάρβουνα ή θησαυρός;
Είναι η καλύτερη στιγμή να κάνουμε ένα μικρό upgrade στη σκέψη μας για τον τρόπο που βλέπουμε μερικά υλικά ως αχρείαστα. Από φλούδες εσπεριδοειδών μέχρι λαχανικών, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα και να δούμε πώς μπορούμε να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
WORKSHOP 1.0
Εσένα τώρα τι να σε κάνω;
Μαθαίνουμε πώς να αποθηκεύσουμε και να συντηρήσουμε σωστά ό,τι περίσσεψε, ακολουθώντας μερικές έξυπνες ιδέες του Άκη, που μας κερδίζουν χρόνο και χρήμα.
ΤΑΞΙΔΙ
Γαστρονομικό ταξιδάκι στο Πάσχα μας
Ταξιδεύουμε στην ελληνική γιορτή που μυρίζει αρνί στη σούβλα, βαμμένα αυγά, φρέσκα τσουρέκια και τραγανά κουλουράκια και ταυτόχρονα γεμίζει τα σπίτια μας χαμόγελα και φωνές.
Με κόκκινα αυγά
Δεν τα αφήνουμε να μπαγιατέψουν. Κάνουμε τα βαμμένα αυγά πρωταγωνιστή με λίγη φαντασία και πολλή όρεξη για μαγείρεμα!
Πατατοσαλάτα με αυγά, Αυγά μιμόζα, Μαγιονέζα από βραστά αυγά, Σάντουιτς με αυγοσαλάτα, Ρολό κιμά γεμιστό με αυγά με πατάτες φούρνου
Με ψητά κρεατικά
Τι γίνεται με αυτά που έμειναν; Ούτε να το σκέφτεστε να τα βάλετε ψυγείο! Γίνονται σνακ, burger και κυρίως πιάτα εύκολα και γρήγορα και κυρίως οικονομικά.
Σάντουιτς με κατσίκι και σπιτική BBQ sauce, Τορτίγια με αρνί με sweet chili sauce και αρωματικό ρύζι, Σκεπαστή με κοκορέτσι και τυροκαυτερή, Σάντουιτς με αρνί, τηγανητές πατάτες και σάλτσα μυρωδικών, Burger με χοιρινό κοντοσούβλι και remoulade sauce, Αραβική πίτα με κοντοσούβλι κοτόπουλο και σάλτσα κάρι, Αρνί κοκκινιστό με τηγανητές πατάτες, Σκιουφιχτά με pulled pork και μανιτάρια, Τηγανιά κοτόπουλο με ρύζι, Κατσικάκι φρικασέ
Γλυκά
Από τα αφράτα τσουρέκια και τα βουτυρένια κουλουράκια δεν πετάμε ούτε ψίχουλο και φτιάχνουμε μαζί τους απίθανα και ευφάνταστα επιδόρπια.
Αυγόφετες από τσουρέκι με σάλτσα καραμέλας, Εκμέκ τσουρέκι, Τρουφάκια με πασχαλινά κουλουράκια, Trifle με τσουρέκι, Τιραμισού τσουρέκι
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
