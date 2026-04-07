Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Επιστρέφει ο «Κίμωνας» από την Κύπρο: Εν πλω η φρεγάτα Έλλη
Επιστρέφει ο «Κίμωνας» από την Κύπρο: Εν πλω η φρεγάτα Έλλη
H φρεγάτα Έλλη διαθέτει το ελληνικης κατασκευής anti-drone σύστημα «Κένταυρος»
Αλλαγή… φρουράς λόγω Πάσχα για τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού που συνδράμει αμυντικά από την πρώτη στιγμή την Κύπρο, μετά το διπλό χτύπημα με drones, στο Ακρωτήρι.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποπλεύσει από την Κύπρο η φρεγάτα FDI «Κίμων», η οποία προηγουμένως βρισκόταν εν πλω στην Μεσόγειο, προκειμένου το πλήρωμά της να τύχει μιας μικρής ανάπαυλας, λόγω των ημερών.
Για τον λόγο αυτό, κατέπλευσε ήδη για την Κύπρο η φρεγάτα Έλλη, η οποία -καθόλου τυχαία- διαθέτει το ελληνικης κατασκευής anti-drone σύστημα «Κένταυρος», η επιτυχής λειτουργία του οποίου έχει καταστεί αναγνωρίσιμη από όλους στο πεδίο, προκειμένου να λάβει την σκυτάλη από τον «Κίμωνα».
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποπλεύσει από την Κύπρο η φρεγάτα FDI «Κίμων», η οποία προηγουμένως βρισκόταν εν πλω στην Μεσόγειο, προκειμένου το πλήρωμά της να τύχει μιας μικρής ανάπαυλας, λόγω των ημερών.
Για τον λόγο αυτό, κατέπλευσε ήδη για την Κύπρο η φρεγάτα Έλλη, η οποία -καθόλου τυχαία- διαθέτει το ελληνικης κατασκευής anti-drone σύστημα «Κένταυρος», η επιτυχής λειτουργία του οποίου έχει καταστεί αναγνωρίσιμη από όλους στο πεδίο, προκειμένου να λάβει την σκυτάλη από τον «Κίμωνα».
Φ/Γ ΕΛΛΗ - F 450— Πολεμικό Ναυτικό (@NavyGR) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα