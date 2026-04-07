Διασωληνωμένος ένας 47χρονος μετά από καραμπόλα τριών αυτοκίνητών στη Λάρισα
Ένα αυτοκίνητο, ένα βανάκι και μία μηχανή ήταν τα οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στην είσοδο της Νίκαιας, όταν τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε μίνι καραμπόλα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ένα βανάκι και μία μηχανή συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 47χρονου άνδρα.
Ο τραυματίας παραλήφθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διασωληνώθηκε αμέσως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.
Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα του δρόμου, με την κίνηση να αποκαθίσταται σταδιακά μετά την απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα