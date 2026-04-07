Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Χειροπέδες σε επικίνδυνο Αλβανό κακοποιό, είχε δραπετεύσει πριν 7 χρόνια από την Αθήνα
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Χειροπέδες σε επικίνδυνο Αλβανό κακοποιό, είχε δραπετεύσει πριν 7 χρόνια από την Αθήνα
Τη σύλληψη πραγματοποίησαν στελέχη της Ασφάλειας Αγρινίου και της ΟΠΚΕ
Στη σύλληψη ενός επικίνδυνου Αλβανού κακοποιού που συμμετείχε και στην απόδραση που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2019 από το Μεταγωγών της Αθήνας προχώρησαν στελέχη της Ασφάλειας Αγρινίου και της ΟΠΚΕ στον Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
Τότε, ο εν λόγω κατηγορούμενος μαζί με ακόμη τρεις ομοεθνείς του, είχαν απειλήσει με αυτοσχέδιες λεπίδες και όπλα τους αστυνομικούς, είχαν «καταλάβει» ένα περιπολικό και, κατά τη διαφυγή τους, είχαν πυροβολήσει τρεις φορές κατά ενός αξιωματικού υπηρεσίας και τέσσερις φορές κατά ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Ο άνδρας συνελήφθη τελικά μετά από πεζή καταδίωξη στη Λαχαναγορά του Ρέντη και μπήκε φυλακή. Καταδικάστηκε και άρχισε να λαμβάνει άδειες. Σε μία από αυτές αποφάσισε να το «ρίξει» στα παλιά.
Σε συνεργασία με δύο άνδρες και μία γυναίκα επιχείρησαν την περασμένη Κυριακή (5/4) να ληστέψουν έναν άνδρα στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. Του έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του και του επιτέθηκαν.
Ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη ληστεία καθώς το θύμα άρχισε να φωνάζει ξεσηκώνοντας την γειτονιά. Οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν με καλάσνικοφ στον αέρα και το έβαλαν στα πόδια.
Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και το διαμέρισμα Airbnb που είχαν νοικιάσει οι δράστες. Έκαναν επιχείρηση και τους πέρασαν χειροπέδες.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο Αλβανοί που στις αρχές Ιανουαρίου 2025 είχαν δραπετεύσει από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας.
Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι που είχαν νοικιάσει, βρήκαν ένα πολεμικό τυφέκιο με σπαστό κοντάκι με δύο γεμιστήρες δεμένους με μονωτική ταινία φέροντες συνολικά 57 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm.
Τότε, ο εν λόγω κατηγορούμενος μαζί με ακόμη τρεις ομοεθνείς του, είχαν απειλήσει με αυτοσχέδιες λεπίδες και όπλα τους αστυνομικούς, είχαν «καταλάβει» ένα περιπολικό και, κατά τη διαφυγή τους, είχαν πυροβολήσει τρεις φορές κατά ενός αξιωματικού υπηρεσίας και τέσσερις φορές κατά ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Ο άνδρας συνελήφθη τελικά μετά από πεζή καταδίωξη στη Λαχαναγορά του Ρέντη και μπήκε φυλακή. Καταδικάστηκε και άρχισε να λαμβάνει άδειες. Σε μία από αυτές αποφάσισε να το «ρίξει» στα παλιά.
Σε συνεργασία με δύο άνδρες και μία γυναίκα επιχείρησαν την περασμένη Κυριακή (5/4) να ληστέψουν έναν άνδρα στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας. Του έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του και του επιτέθηκαν.
Ωστόσο δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη ληστεία καθώς το θύμα άρχισε να φωνάζει ξεσηκώνοντας την γειτονιά. Οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν με καλάσνικοφ στον αέρα και το έβαλαν στα πόδια.
Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο και το διαμέρισμα Airbnb που είχαν νοικιάσει οι δράστες. Έκαναν επιχείρηση και τους πέρασαν χειροπέδες.
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο Αλβανοί που στις αρχές Ιανουαρίου 2025 είχαν δραπετεύσει από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Κασσαβέτειας.
Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι που είχαν νοικιάσει, βρήκαν ένα πολεμικό τυφέκιο με σπαστό κοντάκι με δύο γεμιστήρες δεμένους με μονωτική ταινία φέροντες συνολικά 57 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm.
