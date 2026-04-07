Παραμένει το μυστήριο με τον 49χρονο νεκρό στην Παλλήνη: Το σημείωμα που βρέθηκε και οι κακώσεις που προκαλούν ερωτήματα
Ο 49χρονος βρέθηκε με tie wrap δεμένα γύρω από τον λαιμό του

Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Παραμένει το μυστήριο με τον άνδρα ηλικίας 49 ετών που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε χαντάκι στην Παλλήνη και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταινία τύπου tie wrap (δεματικό καλώδιο) δεμένη γύρω από τον λαιμό του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση βρήκαν ένα σημείωμα στο οποίο ο άνδρας φέρεται να απευθυνόταν στη γυναίκα και τον αδελφό του εκφράζοντας την αγάπη του σε αυτούς.

Ωστόσο ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άνδρα, διαπίστωσε κάποιες κακώσεις τις οποίες θέλει να εξετάσει μέσω της νεκροτομής ώστε να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα για τους λόγους που προκλήθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είχε δυο tie wrap δεμένα με τις άκρες να είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. 


Η σορός βρέθηκε από πολίτη που περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.


Σχετικά Άρθρα

