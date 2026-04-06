Θρίλερ στην Παλλήνη: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε χαντάκι με tie wrap γύρω από τον λαιμό του
Εξετάζεται αν είναι έγκλημα ή αυτοχειρία
Ένας άνδρας 49 ετών εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας σε χαντάκι στην Παλλήνη και σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταινία τύπου tie wrap (δεματικό καλώδιο) δεμένη γύρω από τον λαιμό του.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο άνδρας έχει δυο tie wrap δεμένα με τις άκρες να είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις.
Η σορός βρέθηκε από πολίτη που περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών 541 π.Χ. και Λεονταρίου. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του άνδρα.
