Αυτοκίνητο έπεσε από τον κόμβο Μουρνιών στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Αυτοκίνητο έπεσε από τον κόμβο Μουρνιών στα Χανιά, δείτε φωτογραφίες
Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν μέσω του 112
«Βουτιά» έκανε ένα αυτοκίνητο στην έξοδο του κόμβου Μουρνιών, στην πλευρά του ρεύματος από Ρέθυμνο προς Χανιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ενοικιαζόμενο όχημα, που οδηγούσε ένας νεαρός Ουκρανός. Κατά την έξοδο από τον κόμβο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στον δρόμο κάτω, στη συμβολή των οδών Σιβρισαρίου και Σκαμάγκα.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr οι Αρχές, ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 και έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν.
Από το τροχαίο ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ενοικιαζόμενο όχημα, που οδηγούσε ένας νεαρός Ουκρανός. Κατά την έξοδο από τον κόμβο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος στον δρόμο κάτω, στη συμβολή των οδών Σιβρισαρίου και Σκαμάγκα.
Όπως αναφέρει το flashnews.gr οι Αρχές, ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 και έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν.
Από το τροχαίο ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.
