Εκνευρισμός στην Τουρκία για τη μεγάλη άσκηση του γαλλικού ναυτικού ανοικτά της Κρήτης
Η Άγκυρα προχώρησε μονομερώς στην επανέκδοση NAVTEX για την άσκηση του Γαλλικού Ναυτικού και ισχυρίζεται ότι θα διεξαχθεί σε τουρκική ζώνη ευθύνης!
Μια ακόμη προσπάθεια αμφισβήτησης των αρμοδιοτήτων της Ελλάδας στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την Τουρκία, με αφορμή άσκηση του Γαλλικού Ναυτικού.
Ο Σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX (254/26) για τη διεξαγωγή μεγάλης άσκησης του Γαλλικού Ναυτικού, στις 5-8 Απριλίου, σε δύο θαλάσσιες περιοχές: δυτικά και ανατολικά της Κρήτης. Η περιοχή ανατολικά της Κρήτης βρίσκεται εντός του FIR Αθηνών και της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έκδοση NAVTEX, την οποία αμφισβητεί η Τουρκία.
Η Άγκυρα, χθες το απόγευμα, εξέδωσε δική της NAVTEX (0370/26), με την οποία δηλώνει ότι η NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός Ηρακλείου καλύπτει περιοχή που ανήκει στην τουρκική ζώνη ευθύνης για έκδοση αναγγελιών. Στη συνέχεια, προχώρησε μονομερώς στην επανέκδοση NAVTEX για την άσκηση του Γαλλικού Ναυτικού.
Η κίνηση αυτή εκδηλώνει, πάντως, και τον εκνευρισμό της Άγκυρας για την ενισχυμένη γαλλική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και την πρωτοβουλία της να συνδράμει την Ελλάδα στην ασφάλεια της Κύπρου.
Η Ελληνική NAVTEX:
ZCZC QA33
031210 UTC APR 25
STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 254/26
DYTIKA KRITIS
ANATOLIKA KRITIS
ASKISEIS PYRON APO GALLIKO POLEMIKO NAFTIKO
APO 050500 UTC MECHRI 051500 UTC APR 26
STIN THALASSIA PERIOCHI ME KENTRO:
35-07.80B 022-41.00A
KAI AKTINA 12 NM
KAI APO 060900 UTC MECHRI 061700 UTC APR 26
STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI
APO TA STIGMATA:
35-28.00B 022-45.00A
35-11.00B 023-21.00A
34-45.00B 022-52.00A
35-05.00B 022-16.00A
KAI APO 080500 UTC MECHRI 081200 UTC APR 26
STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI
APO TA STIGMATA:
34-50.00B 028-45.00A
34-47.00B 029-48.00A
34-18.00B 029-46.00A
34-26.00B 028-37.00A
APOFYGI DIELEFSIS ANOTERO PERIOCHON
AKYROSI MINYMATOS TIN 081300 UTC APR 26
NNNN
Η τουρκική NAVTEX
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα