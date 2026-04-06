Εκνευρισμός στην Τουρκία για τη μεγάλη άσκηση του γαλλικού ναυτικού ανοικτά της Κρήτης

Μια ακόμη προσπάθεια αμφισβήτησης των αρμοδιοτήτων της Ελλάδας στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την Τουρκία, με αφορμή άσκηση του Γαλλικού Ναυτικού.



Ο Σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX (254/26) για τη διεξαγωγή μεγάλης άσκησης του Γαλλικού Ναυτικού, στις 5-8 Απριλίου, σε δύο θαλάσσιες περιοχές: δυτικά και ανατολικά της Κρήτης. Η περιοχή ανατολικά της Κρήτης βρίσκεται εντός του FIR Αθηνών και της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έκδοση NAVTEX, την οποία αμφισβητεί η Τουρκία.



Η Άγκυρα, χθες το απόγευμα, εξέδωσε δική της NAVTEX (0370/26), με την οποία δηλώνει ότι η NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός Ηρακλείου καλύπτει περιοχή που ανήκει στην τουρκική ζώνη ευθύνης για έκδοση αναγγελιών. Στη συνέχεια, προχώρησε μονομερώς στην επανέκδοση NAVTEX για την άσκηση του Γαλλικού Ναυτικού.



Η κίνηση αυτή εκδηλώνει, πάντως, και τον εκνευρισμό της Άγκυρας για την ενισχυμένη γαλλική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και την πρωτοβουλία της να συνδράμει την Ελλάδα στην ασφάλεια της Κύπρου.

Η Ελληνική NAVTEX:



ZCZC QA33031210 UTC APR 25STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 254/26DYTIKA KRITISANATOLIKA KRITISASKISEIS PYRON APO GALLIKO POLEMIKO NAFTIKO