Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ στη Λεωφόρο Μαραθώνος
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Δευτέρας (6/4) σε κατάστημα ΕΛΤΑ στη Λεωφ. Μαραθώνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης εισέβαλε στον χώρο και υπό την απειλή όπλου, ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες, αφαιρώντας χρήματα από τα ταμεία.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
