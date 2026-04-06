Άνοιξε η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Πώς θα κάνετε την αίτηση



Fuel Pass: 15 ερωταπαντήσεις

- 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές- 30 ευρώ για την υπόλοιπη ΕλλάδαΤα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.Το Fuel Pass III αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών που στοχεύει στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026.Το σύνολο των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για άγαμους και έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, με σκοπό τη συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026.Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το ως άνω όριο δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας-μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα ή η μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.Ο αιτούμενος μπορεί να αιτηθεί είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με το ποσό της επιδότησης είτε την κατάθεση του ποσού της επιδότησης σε ήδη υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό που του ανήκει.Στην περίπτωση επιλογής της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται προσοχή στο ότι:α. ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.β. στον λογαριασμό αυτό ο αιτούμενος θα πρέπει να είναι συνδικαιούχος ή μόνος δικαιούχος.α) Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεσησε τραπεζικό λογαριασμό.β) Πενήντα (50) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.γ) Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.δ) Τριάντα (30) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 6/4/2026 στις 17:00.Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων λήγει την 30/4/2026.Ι. Αυτοπρόσωπη Υποβολή Αιτήσεως από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη κατάλληλη συσκευήΓια την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας Αιτήσεως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), κάτι που μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή μέσω δημοσίου ΚΕΠ. Εφόσον υφίσταται ήδη ή ολοκληρωθεί η εγγραφή του αιτουμένου στο ΕΜΕπ, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αιτούμενος είναι τα εξής:α. εισέρχεται στη διεύθυνση https://vouchers.gov.gr/fuelpass με τα προσωπικά διαπιστευτήρια taxis που διαθέτει,β. εισάγει τον κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνει στο κινητό του από το ΕΜΕπ,γ. επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού και τη διεύθυνση ηλ. αλληλογραφίας που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από το ΕΜΕπ στην Αίτηση ή τα επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται, και τα επιβεβαιώνει πατώντας το σχετικό πλήκτρο,δ1. επιλέγει από την κυλιόμενη λίστα τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, για το οποίο επιθυμεί να αιτηθεί Ήδ2. συμπληρώνει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, του οποίου είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και αναρτά το σχετικό δικαιολογητικό στο σύνολό του σε ενιαίο αρχείο. Επίσης, συμπληρώνει τον ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας για το σκοπό ελέγχου ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο και ότι δεν οφείλονται γι’αυτό τέλη κυκλοφορίας,ε. επιλέγει τον τρόπο λήψης της επιδότησης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή τραπεζική κατάθεση) λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι με την επιλογή τραπεζικής κατάθεσης το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω στην απάντηση της Ερώτησης 5,στ1. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγει στη συνέχεια τον οργανισμό έκδοσης από τους διαθέσιμους (ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και SNAPPI Τράπεζα Α.Ε.) Ήστ2. στην περίπτωση που στο προηγούμενο βήμα έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση, συμπληρώνει τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί την πίστωση της επιδότησης, και επιλέγει το τραπεζικό ίδρυμα, στο οποίο αυτός ανήκει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να είναι ενεργός κατά τη στιγμή υποβολής της Αιτήσεως, αλλά και να παραμείνει ενεργός σε όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.ΙΙ. Υποβολή Αιτήσεως σε δημόσιο Κ.Ε.Π.Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από πιστοποιημένο υπάλληλο δημοσίου Κ.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου, κατά την περίοδο υποβολής Αιτήσεων.Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:α) τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου,β) τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, της μοτοσυκλέτας- του μοτοποδηλάτου και επιβεβαιώνει ότι το δηλούμενο είναι ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του αιτουμένου ή μισθωμένο όχημα που του έχει παραχωρηθεί προς χρήση (leasing), καταχωριζομένου στην τελευταία περίπτωση και του ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας καιγ) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό του κινητού τηλεφώνου,και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου είτε την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας προς πίστωση του σχετικού ποσού είτε την πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούμενου φυσικού προσώπου, τον οποίο και δηλώνει στον υπάλληλο.H ανωτέρω διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή δήλωσης του επιθυμητού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου δύναται να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του φυσικού προσώπου.Η αίτηση κάθε πολίτη μπορεί να βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Προσοχή! Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά)ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΔεν υφίσταται αυτή η δυναότητα. Για την τεκμηρίωση μιας Αιτήσεως Fuel Pass III με επίκληση οχήματος μισθωμένου δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θα πρέπει να αναρτηθεί ως δικαιολογητικό συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχει συναφθεί στα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο) του αιτουμένου.Ο αιτούμενος θα πρέπει να αναρτήσει:α) πλήρες, υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, Συμβόλαιο Μίσθωσης, από το οποίο να προκύπτουν σαφώς:i. ο ΑΦΜ μισθωτή,ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας καιv. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου Ήβ) επικυρωμένη για τη γνησιότητά της (με ευθύνη της εκμισθώτριας Εταιρείας ψηφιακά μέσω gov.gr ή μέσω δημοσίου Κ.Ε.Π.) βεβαίωση της εκμισθώτριας Εταιρείας, στην οποία να αναγράφονται υποχρεωτικά:i. ο ΑΦΜ μισθωτή,ii. τo ονοματεπώνυμο μισθωτή,iii. τα στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας του υπό δήλωση οχήματος,iv. ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας Εταιρείας καιv. η χρονική περίοδος ισχύος του Συμβολαίου.11. Μπορώ να τροποποιήσω στοιχεία Αίτησης που έχει εγκριθεί;Δεν είναι εφικτό να τροποποιηθούν στοιχεία Αίτησης, η οποία έχει εγκριθεί. Αυτό είναι δυνατόν, όσο η Αίτηση παραμένει σε επεξεργασία.Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass III, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης-ταξί. Καλύπτει ιδίως τους εξής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC):Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (Web/Virtual POS). Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν υποστηρίζει ανάληψη του ποσού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο της ψηφιακής κάρτας σας μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026!Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είναι πανομοιότυπη με οποιαδήποτε άλλη κάρτα.Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή Αίτηση και να περιλάβει στην Αίτησή του όχημα, μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο, του οποίου διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι αποδεδειγμένα μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Προγράμματος 2102154173 λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 17:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην επισήμων αργιών. Ειδικά για τις 06-04-2026 το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης θα λειτουργήσει έως τις 20:00.Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο FuelPass2026@ktpae.gr.