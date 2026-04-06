Έπεσε η πλατφόρμα Fuel Pass: Μετ’ εμποδίων οι αιτήσεις
Η ευθύνη αποδίδεται από στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων αποκλειστικά στην εταιρία λογισμικού η οποία ανέλαβε να διαχειρίζεται τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων
«Βραχυκύκλωσε» πριν καν ξεκινήσει η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων fuel pass. Στην πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας της, η είσοδος στην πλατφόρμα δεν ολοκληρώνεται ή, κατά διαστήματα, «εξαφανίζεται» από τις οθόνες το πλήκτρο εισόδου.
Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων, στα οποία απευθύνθηκε το protothema.gr για εξηγήσεις, η ευθύνη για το φιάσκο αποδίδεται αποκλειστικά στην εταιρία λογισμικού η οποία ανέλαβε να διαχειρίζεται τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων (ΑΑΔΕ, Υπουργείου Μεταφορών κλπ) για την έγκριση των δικαιούχων.
Τα ίδια στελέχη εξηγούσαν ότι το σφάλμα εντοπίζεται κυρίως στην άντληση των δεδομένων για τα εισοδηματικά κριτήρια τα συστήματα και πώς «δεν επιτρέπονται τέτοιες αστοχίες που προκαλούν ταλαιπωρία των πολιτών» από εταιρίες που έχουν αναλάβει έργο του δημοσίου με ιδιαίτερα ισχυρό συμβόλαιο, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων.
