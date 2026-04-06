Τροχαίο σε τούνελ στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/4) σε τούνελ στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μία γυναίκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το τροχαίο συνέβη περίπου στο 173,5ο χιλιόμετρο στην αρχή της μεγάλης σήραγγας Σ2 (Σήραγγα Κνημίδας) στο ρεύμα προς Λαμία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν την οδηγό του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η Τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία μέχρι να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απομάκρυνση της. Λίγο αργότερα η σήραγγα δόθηκε και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για εξετάσεις.
