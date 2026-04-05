Άφησαν νεογέννητα γατάκια μέσα σε βαλίτσα δίπλα σε κάδο στη Ραφήνα
Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ραφήνας – Πικερμίου «Πήγασος» απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει γάτα που θηλάζει να επικοινωνήσει άμεσα, ώστε να τα αναλάβει

Ένα ακόμη περιστατικό εγκατάλειψης φέρνει στο φως ο Φιλοζωικός Σύλλογος Ραφήνας – Πικερμίου «Πήγασος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου, άγνωστος εγκατέλειψε νεογέννητα γατάκια μέσα σε βαλίτσα, δίπλα σε κάδο κοντά στο κοιμητήριο της Ραφήνας.

Ο σύλλογος απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει γάτα που θηλάζει να επικοινωνήσει άμεσα, ώστε να τα αναλάβει.

Στην ανακοίνωση του Πήγασου αναφέρεται συγκεκριμένα:



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΜΑΜΑ-ΓΑΤΑ Ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
«Νεογέννητα γατάκια βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσα δίπλα σε κάδο, κοντά στο νεκροταφείο Ραφήνας. Παρακαλούμε θερμά, αν κάποιος έχει γάτα που θηλάζει, να επικοινωνήσει άμεσα μήπως μπορεί να τα δεχτεί.
Τα γατάκια βρίσκονται προσωρινά σε σπίτι εθελόντριας, αλλά είναι πολύ μικρά για να επιβιώσουν χωρίς τη μαμά γάτα.»

Η ανάγκη για φροντίδα από θηλάζουσα γάτα είναι άμεση, καθώς τα μωράκια δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους.
