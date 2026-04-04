Εντοπίστηκαν πάνω από 40 κιλά κάνναβης σε ψάθινο δέμα στη Ρόδο
Ναρκωτική ποσότητα 42,78 κιλών κατεργασμένης κάνναβης εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή «Πλημμύρι» στη Νότια Ρόδο έπειτα από ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.
Ειδικότερα, εντοπίστηκε ένα ψάθινο δέμα, που περιείχε 40 αυτοσχέδιες συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας) το οποίο παραδόθηκε στην Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) της Λιμενικής Αρχής της Ρόδου. Η χρηματική αξία της ναρκωτικής αυτής ουσίας εκτιμάται στις 320.000 ευρώ.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον δεμάτων ή περαιτέρω σχετικών ευρημάτων από τους αρμόδιους αξιωματικούς του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ρόδου.
