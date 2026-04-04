Ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Μάρτιος του 2026

Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο

Ο Μάρτιος του 2026 ήταν ψυχρότερος από τα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, αρνητικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν ελαφρώς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Μάρτιο του 2026, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Μαρτίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα - Ιόνιο, ο Μάρτιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 9ος θερμότερος από το 2010. Αντίθετα, στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο ήταν ο 5ος ψυχρότερος, στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο 6ος ψυχρότερος, ενώ στην Κρήτη καταγράφηκε ως ο 3ος ψυχρότερος της περιόδου.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -1,3 °C, με 17 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 16 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,2 °C από τα κανονικά επίπεδα.

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

