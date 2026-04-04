Συνελήφθη ο εργολάβος για το μπαλκόνι που κατέρρευσε και σκότωσε γυναίκα στην Κόρινθο, αναζητούνται μηχανικός, ιδιοκτήτρια και εργάτες
Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της άτυχης γυναίκας
Τραγωδία στην Κόρινθο το μεσημέρι του Σαββάτου με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι στην παραλία Καλαμιά. Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της άτυχης γυναίκας.
Στο συγκεκριμένο κτίσμα γινόταν ανακαίνιση τις τελευταίες ημέρες και συνελήφθη ο εργολάβος ενώ αναζητείται ο επιβλέπων μηχανικός, η ιδιοκτήτρια καθώς επίσης και οι εργάτες επειδή τη στιγμή του δυστυχήματος λάμβαναν χώρα εργασίες, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.
Η άτυχη γυναίκα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα και επέστρεφε στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα για να πάρει το αυτοκίνητο της οικογένειας. Πριν μπουν, το μπαλκόνι κατέρρευσε και την τραυμάτισε θανάσιμα. Η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα.
Ο νέος ιδιοκτήτης είχε αγοράσει το συγκεκριμένο κτίριο και τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούσε εργασίες στατικότητας, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα στον εξωτερικό χώρο.
Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περνά συχνά από το σημείο υποστήριξε ότι γίνονταν εργασίες στον χώρο από το πρωί. «Είχαν πιάσει από το πρωί δουλειά. Εγώ πήγαινα 8 η ώρα για δουλειά, αυτοί είχαν πιάσει 7:00 ή 7:30 δουλειά. Και δούλευαν με το κομπρεσέρ και έριχναν τους τοίχους κάτω, τους σοβάδες» είπε στο Orange Press.
Όπως εξηγεί «το κτίριο ήταν εγκαταλελειμμένο» και ότι «παλιά λεγόταν Τανγκό, ήταν παμπ και έφερνε κόσμο από Λουτράκι, Κιάτο και Ξυλόκαστρο». Κατά τον ίδιο, το κτίριο είχε διαβρωθεί καθώς βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και δεν είχε γερό οπλισμό (σίδερα). Ερωτηθείς αν περνά από το σημείο είπε ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και δήλωσε «τυχερός που δεν έπεσε πάνω σε μένα το πρωί, δεν είδα ότι έκαναν εργασίες».
Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο protothema.gr δήλωσε πως «έπεσε το μπαλκόνι εδώ στη γωνία και πλάκωσε μία γυναίκα, η οποία πέθανε. Η γυναίκα είχε τρία παιδιά και ο άντρας ήταν από Γερμανία, τραυματίστηκε το ένα παιδάκι της και η κόρη της».
Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα