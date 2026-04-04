Κατέρρευσε μπαλκόνι στην Κόρινθο και σκότωσε γυναίκα, τραυματίστηκαν τα παιδιά της - Πώς έγινε η τραγωδία
Η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα - Είχαν πάει για φαγητό σε κοντινή ταβέρνα και είχαν παρκάρει το αυτοκίνητό τους, στο σημείο που έπεσε το μπαλκόνι
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην περιοχή της παραλίας Καλαμιά στην Κορίνθο, όταν ένα μπαλκόνι κατέρρευσε, σκοτώνοντας ακαριαία μια διερχόμενη γυναίκα και τραυματίζοντας ελαφρά τα δύο της παιδιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα. Είχαν παρκάρει το αμάξι τους σε εκείνο το σημείο που κατέρρευσε το μπαλκόνι. Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, πήγαν να μπουν στο αυτοκίνητο οικογενειακώς και συνέβη το μοιραίο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα.
Ο νέος ιδιοκτήτης είχε αγοράσει το συγκεκριμένο κτίριο και τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούσε εργασίες στατικότητας, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα στον εξωτερικό χώρο.
Όπως αναφέρει ένας κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο protothema.gr, «έπεσε το μπαλκόνι εδώ στη γωνία και πλάκωσε μία γυναίκα, η οποία πέθανε. Η γυναίκα είχε τρία παιδιά και ο άντρας ήταν από Γερμανία, τραυματίστηκε το ένα παιδάκι της και η κόρη της».
Η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
