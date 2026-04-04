Συγκέντρωση φοιτητών κατά των διαγραφών - «Κάτω τα χέρια από τα πτυχία και τη νεολαία»

Σύμφωνα με τους φοιτητές, ήδη από την εφαρμογή του νέου νόμου, ο αριθμός των διαγραφών αντιστοιχεί σε μια ολόκληρη πανεπιστημιακή σχολή





Με αφορμή την τελευταία ημέρα της Συνόδου των Πρυτάνεων, στην οποία συμμετείχε και η υπουργός Παιδείας, οι φοιτητικοί σύλλογοι επιδίωξαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο μέτρο των διαγραφών.















«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, φοιτητές από όλη την Ελλάδα, καθώς διεξάγεται η Σύνοδος Πρυτάνεων και αναμένεται η τοποθέτηση της υπουργού Παιδείας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια έντονη επίθεση στα πανεπιστήμια και τους φοιτητές», ανέφερε η Νίκη, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Όπως υποστήριξε, τους προηγούμενους μήνες διαγράφηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, γεγονός που στερεί όπως σημείωσε από πολλούς το δικαίωμα ολοκλήρωσης των σπουδών τους.



Η ίδια εκτίμησε ότι επίκειται νέος κύκλος διαγραφών, ιδιαίτερα στις πολυτεχνικές σχολές, όπου η μέση διάρκεια φοίτησης συχνά αγγίζει ή και ξεπερνά τα οκτώ έτη. «Πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικά άδικο, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα», σημείωσε.



Οι φοιτητές κάλεσαν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να τοποθετηθεί εκ νέου κατά των διαγραφών και να λάβει μέτρα στήριξης των φοιτητών που κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα στις σπουδές τους.



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από γνωστό ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Πρυτάνεων, πραγματοποίησαν σήμερα εκατοντάδες φοιτητές από την Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις.Με αφορμή την τελευταία ημέρα της Συνόδου των Πρυτάνεων, στην οποία συμμετείχε και η υπουργός Παιδείας, οι φοιτητικοί σύλλογοι επιδίωξαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο μέτρο των διαγραφών.Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν το «δεν θα διαγράψετε το μέλλον μας – κάτω τα χέρια από τα πτυχία και τη νεολαία», που αναγραφόταν στο βασικό πανό των φοιτητών, απέναντι από τον αστυνομικό φραγμό που είχε αποκλείσει την είσοδο του ξενοδοχείου. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και τα συνθήματα που ακούστηκαν, με αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής για τα πανεπιστήμια.Σύμφωνα με τους φοιτητές, ήδη από την εφαρμογή του νέου νόμου, ο αριθμός των διαγραφών αντιστοιχεί σε μια ολόκληρη πανεπιστημιακή σχολή.«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, φοιτητές από όλη την Ελλάδα, καθώς διεξάγεται η Σύνοδος Πρυτάνεων και αναμένεται η τοποθέτηση της υπουργού Παιδείας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια έντονη επίθεση στα πανεπιστήμια και τους φοιτητές», ανέφερε η Νίκη, φοιτήτρια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Όπως υποστήριξε, τους προηγούμενους μήνες διαγράφηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές, γεγονός που στερεί όπως σημείωσε από πολλούς το δικαίωμα ολοκλήρωσης των σπουδών τους.Η ίδια εκτίμησε ότι επίκειται νέος κύκλος διαγραφών, ιδιαίτερα στις πολυτεχνικές σχολές, όπου η μέση διάρκεια φοίτησης συχνά αγγίζει ή και ξεπερνά τα οκτώ έτη. «Πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικά άδικο, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα», σημείωσε.Οι φοιτητές κάλεσαν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να τοποθετηθεί εκ νέου κατά των διαγραφών και να λάβει μέτρα στήριξης των φοιτητών που κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα στις σπουδές τους.





Από την πλευρά της, η Μαρία, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική στοχεύει τη δημόσια εκπαίδευση, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όπως δήλωσε, οι διαγραφές, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, ενδέχεται να οδηγήσουν φοιτητές προς ιδιωτικά κολλέγια.



«Διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον και την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης ως δικαίωμα για όλους», τόνισε, καλώντας τη Σύνοδο Πρυτάνεων να πάρει σαφή θέση υπέρ των φοιτητών και του δημόσιου πανεπιστημίου.