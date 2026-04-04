Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 170 χλμ/ώρα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 170 χλμ/ώρα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ο 23χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στο ύψος του κόμβου Θέρμης και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του
Σε πίστα ράλι είχε μετατρέψει την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη, τα ξημερώματα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, ο 23χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στο ύψος του κόμβου Θέρμης, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Ειδικότερα, ο 23χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στο ύψος του κόμβου Θέρμης, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 170 χλμ/ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ/ώρα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα