Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 187χλμ/ώρα στην Αθηνών - Λαμίας: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Κηφισιάς - Η παράβαση καταγράφηκε από radar

Στη σύλληψη ενός μοτοσικλετιστή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές καθώς  κινούνταν με 187χλμ/ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/4) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο ύψος της Κηφισιάς.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο ορίζεται στα 100χλμ/ώρα.

Η παράβαση καταγράφηκε μέσω συσκευής radar από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 26χρονος, οδηγούσε επικίνδυνα θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπολοίπων οδηγών του οδικού δικτύου ενώ προέκυψε ότι  του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα στις 23/3  από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

Στον 26χρονο επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση με αφαιρεθείσα άδεια οδηγήσεως.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε Επίσης