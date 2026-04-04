«Βομβαρδισμένο τοπίο» το παραλιακό μέτωπο στον Δήμο Χερσονήσου
Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι τα προβλήματα οφείλονται τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και σε παλαιότερες παρεμβάσεις εντός αιγιαλού, που επιδείνωσαν τα φαινόμενα διάβρωσης
Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, σε Κοκκίνη, Γούρνες και Γούβες, με τη διάβρωση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα να έχουν επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση, οδηγώντας σε εκτεταμένες καθιζήσεις του οδοστρώματος.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον παραλιακό δρόμο στις Γούβες, όπου μεγάλο τμήμα του δρόμου έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί, ενώ σε άλλα σημεία το οδόστρωμα στενεύει επικίνδυνα. Εφόσον το φαινόμενο συνεχιστεί, εκφράζονται φόβοι ότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα ακόμη και στη διέλευση των οχημάτων.
Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δραματική, με επαγγελματίες της περιοχής να δηλώνουν ότι «ο παραλιακός δρόμος είναι άχρηστος», την ώρα που οι πρώτοι τουρίστες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλλουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα, γεγονός που εντείνει την αγανάκτησή τους.
Ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, επισημαίνει ότι τα προβλήματα οφείλονται τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και σε παλαιότερες παρεμβάσεις εντός αιγιαλού, που επιδείνωσαν τα φαινόμενα διάβρωσης. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την αποτύπωση της κατάστασης με τη χρήση drone, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι μελέτες. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, αρχικά με την ενίσχυση των υποδομών και στη συνέχεια με μόνιμα έργα θωράκισης της περιοχής. Μέχρι τότε, ο Δήμος παρεμβαίνει με ίδια μέσα για την αντιμετώπιση των πιο επικίνδυνων σημείων.
πηγή: neakriti
