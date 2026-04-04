Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Εκμεταλλεύσιμα τα 7 τρισ. κυβικά πόδια στον Γλαύκο και τον Πήγασο στην Κύπρο – Πώς προχωρά η κοινοπραξία ExxonMobil-QatarEnergy
Εντός του επόμενου έτους η κοινοπραξία θα πρέπει να προχωρήσει στην κατάθεση σχεδίου ανάπτυξης, ώστε τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσει η τελική επενδυτική απόφαση
Σε δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 στην Κύπρο προχώρησε στις 30 Μαρτίου 2026 η κοινοπραξία ExxonMobil – QatarEnergy, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως καθοριστικό βήμα προς την εμπορική τους αξιοποίηση.
Όπως ανέφερε ο υπουργός την Παρασκευή, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τον απολογισμό του 2025 και τους στόχους του 2026, η κοινοπραξία απέστειλε σχετική επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο, επιβεβαιώνοντας ότι τα δύο κοιτάσματα μπορούν πλέον να περάσουν στην επόμενη φάση ανάπτυξης.
Ο κ. Δαμιανός εξήγησε ότι η δήλωση εμπορευσιμότητας ουσιαστικά σηματοδοτεί πως τα κοιτάσματα της ExxonMobil στο Τεμάχιο 10, συνολικού μεγέθους περίπου 7 tcf, θεωρούνται πλέον εκμεταλλεύσιμα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός του επόμενου έτους η κοινοπραξία αναμένεται να καταθέσει σχέδιο ανάπτυξης, ώστε στα επόμενα στάδια να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Όπως πρόσθεσε, στο μέλλον ενδέχεται να ενταχθούν και δύο ακόμη κοιτάσματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν μετά το 2030.
Σύμφωνα με τον ίδιο, πιθανός χρονικός ορίζοντας για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων «Γλαύκος» και «Πήγασος» είναι το 2033.
Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι τα δύο αυτά κοιτάσματα προστίθενται στα ήδη εμπορεύσιμα «Αφροδίτη» και «Κρόνος», ενισχύοντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια.
Αναφερόμενος στα πεπραγμένα του 2025, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι καταγράφηκε η ανακάλυψη του κοιτάσματος «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10, ενώ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Πλάνο Ανάπτυξης και Παραγωγής για το κοίτασμα «Αφροδίτη». Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το στάδιο προκαταρκτικού λεπτομερούς σχεδιασμού (pre-FEED), το οποίο αποτελεί κρίσιμο βήμα για την εμπορική αξιοποίηση.
Σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν και για το Τεμάχιο 6 και το κοίτασμα «Κρόνος», με συμφωνίες μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και αδειούχων εταιρειών, καθώς και με την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για το «Αφροδίτη».
Για το 2026, ο υπουργός επεσήμανε ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται περαιτέρω. Στις 30 Μαρτίου, στο πλαίσιο της έκθεσης EGYPES στο Κάιρο, υπογράφηκαν συμφωνίες στρατηγικής σημασίας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Κρόνος», ενώ η κοινοπραξία ExxonMobil – QatarEnergy υπέβαλε και επίσημα τη δήλωση εμπορευσιμότητας για τα «Γλαύκος» και «Πήγασος».
Επιπλέον, επιτεύχθηκε συμφωνία για τους βασικούς όρους της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου για το «Αφροδίτη», συμπεριλαμβανομένης της τιμής πώλησης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης. Στους βασικούς στόχους για το 2026 περιλαμβάνονται η έγκριση του Πλάνου Ανάπτυξης και Παραγωγής για το «Κρόνος», η λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τις εταιρείες, η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ για το «Αφροδίτη» και η ολοκλήρωση του σταδίου FEED..
πηγή: philenews
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα