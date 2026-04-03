«Study opportunities in Greece»: Virtual Open Day για μαθητές της διασποράς
Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, γονέων και εκπαιδευτικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε το «Study opportunities in Greece»: Virtual Open Day, αφιερωμένο στα διεθνή προπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστημίων, αναδεικνύοντας τη δυναμική της στρατηγικής της Ελλάδας για μια ανώτατη εκπαίδευση με διεθνή προσανατολισμό και τη σημαντική συνεργασία της με την ελληνική ομογένεια.
Η πρωτοβουλία, που διοργανώθηκε από κοινού από τη Study in Greece, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.
Συγκεντρώνοντας βασικούς θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, η εκδήλωση παρείχε μια ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών σπουδών στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε 13 προπτυχιακά προγράμματα, που διδάσκονται στα αγγλικά και έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των διεθνών φοιτητών.
Ποια είναι τα 13 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα:
- BA Programme in Eastern Mediterranean Studies, Archaeology, History, Culture
University of the Aegean
- BSc in Accounting and Finance
University of Macedonia
- BSc in Economics and Sustainable Development
University of Western Macedonia
- International Program in Medicine
University of Crete
- Integrated Master in Pharmacy
National and Kapodistrian University of Athens
- International Business and Technology
Athens University of Economics and Business
- Artificial Intelligence and Data Science
University of West Attica
- BA in Applied Philosophy in Business Decision Making
University of West Attica
- Bachelor in Law
Aristotle University of Thessaloniki
- BA Creative Writing, Arts and Humanities
University of Western Macedonia
- BSc Information Technology
Harokopio University
- Bachelor in Sport and Exercise Sciences for Health and Performance
Aristotle University of Thessaloniki
- BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece
National and Kapodistrian University of Athens
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, τα οποία συνδυάζουν ποιοτική εκπαίδευση, διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα και σημαντικά πιο προσιτό κόστος σπουδών σε σύγκριση με ομόλογα ιδρύματα του εξωτερικού.
Παράλληλα, η συζήτηση ανέδειξε τη μοναδική προστιθέμενη αξία των σπουδών στην Ελλάδα, όπου η αυστηρή ακαδημαϊκή κατάρτιση συνοδεύεται από μια πλούσια πολιτιστική εμπειρία και μια ουσιαστική σύνδεση με την ιστορική και πνευματική κληρονομιά της χώρας.
Η σημασία της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Διασποράς αποτέλεσε κεντρικό θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο τέτοιων πρωτοβουλιών στην προώθηση των ακαδημαϊκών ανταλλαγών και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ εξήρε τη συμβολή της Study in Greece στην προώθηση της ατζέντας της διεθνοποίησης.
Σε μήνυμα που διαβιβάστηκε εκ μέρους του, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομάρκακης, χαρακτήρισε την εκδήλωση ως σημαντικό μέρος μιας ευρύτερης, συστηματικής εθνικής προσπάθειας για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο ποιοτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τονίζοντας τον ρόλο της Διασποράς ως ζωτικής επιστημονικής και πολιτιστικής γέφυρας.
Από τη σκοπιά της δημόσιας διπλωματίας και της προβολής, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά, υπογράμμισε τον ρόλο του Προξενείου ως βασικού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και των υποψήφιων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή στήριξή του σε πρωτοβουλίες που προωθούν τη διεθνή παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων.
Η διατλαντική διάσταση της πρωτοβουλίας τονίστηκε περαιτέρω από την Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ευτυχία Πυλαρινού-Piper, η οποία επισήμανε τη μακροχρόνια δέσμευση του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της εκπαίδευσης και του διαλόγου, καθώς και από τη Στέλλα Κοκόλη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών, η οποία υπογράμμισε, ότι η τρέχουσα στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων αντανακλά χρόνια συνεχούς προσπάθειας και συνεργασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καταλυτικό ρόλο της Study in Greece ως κινητήριας δύναμης πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση, συμβάλλοντας στην ανάδυση ενός πιο εξωστρεφούς και παγκοσμίως ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.
Η εκπαιδευτική και πολιτιστική σημασία της πρωτοβουλίας για την ελληνική διασπορά υπογραμμίστηκε, επίσης, από τον πρωτοπρεσβύτερο Δρ Γρηγόριο Σταμκόπουλο, ο οποίος επισήμανε την έντονη επιθυμία των νέων μελών της διασποράς να επανασυνδεθούν με τις ρίζες τους.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως σημείωσε, προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία να συνδυαστεί η ακαδημαϊκή εξέλιξη με μια βαθύτερη ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και την ταυτότητα, παρέχοντας παράλληλα μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με τις σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Study in Greece, καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της πρώτης συντονισμένης πρωτοβουλίας προσέγγισης του αμερικανικού φοιτητικού κοινού, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της ποιότητας και της ποικιλομορφίας των διεθνών προγραμμάτων σπουδών της Ελλάδας.
Η παρουσίαση των 13 αγγλόφωνων, προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, που ακολούθησε προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με ενεργή συμμετοχή και εμπεριστατωμένες ερωτήσεις που αντανακλούν την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα και ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού σπουδών.
Τα προγράμματα αυτά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί επιμελώς ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των διεθνών φοιτητών, καταδεικνύουν την ετοιμότητα των ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένου ακαδημαϊκού τοπίου.
Η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι πρωτοβουλίες αυτού του είδους μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικές γέφυρες μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς, ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και θεσμικούς δεσμούς, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ευρύτερη στρατηγική της διεθνοποίησης.
Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή αριστεία με την πολιτιστική ταυτότητα και την προσβασιμότητα, τα ελληνικά πανεπιστήμια καθιερώνουν σταδιακά τη θέση τους ως μια ελκυστική επιλογή για φοιτητές από όλο τον κόσμο, και ειδικά για ομογενείς που επιθυμούν να συνδεθούν στενότερα με την πολιτιστική τους κληρονομιά μέσω της εκπαίδευσης.
Το «Study opportunities in Greece»: Virtual Open Day έχει αναρτηθεί στο YouTube ΕΔΩ.
