Οδηγίες για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι, συστάσεις για αγορά, αποθήκευση και σωστό χειρισμό τροφίμων

Τα σπλάχνα δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστες, ούτε να παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον.Επιπλέον, στα κατεψυγμένα, πρέπει να εξετάζεται η ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.Τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία, όπως η ημερομηνία ωοτοκίας, η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, η ημερομηνία λήξης. Για την καλή συντήρηση διατηρήστε τα αυγά σε δροσερό χώρο.Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως παιχνίδια μικρών διαστάσεων, (μπορεί να προκληθεί πνιγμός) και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας) και της ημερομηνίας ανάλωσης.Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες.Να βάφονται μόνο τα αυγά που έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμόΝα ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίεςΗ Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας εύχεται σε όλους ένα χαρούμενο και ασφαλές Πάσχα».