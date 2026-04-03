Οδηγίες για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι, συστάσεις για αγορά, αποθήκευση και σωστό χειρισμό τροφίμων
Οδηγίες για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι, συστάσεις για αγορά, αποθήκευση και σωστό χειρισμό τροφίμων

Τι να προσέξετε σε κρέας, αυγά και τρόφιμα - Βασικοί κανόνες υγιεινής

Οδηγίες για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι, συστάσεις για αγορά, αποθήκευση και σωστό χειρισμό τροφίμων
Χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια των τροφίμων κατά την προετοιμασία του Πασχαλινού τραπεζιού, ανακοίνωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να απολαύσουν τις εορταστικές τους στιγμές με υγεία και ασφάλεια.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΚΕ: «Καθώς το Πάσχα πλησιάζει, είναι σημαντικό να τηρούμε ορισμένες βασικές πρακτικές στη διαχείριση των τροφίμων με σκοπό την ασφάλεια μας


Οδηγίες για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Αγορά Φρέσκων Τροφίμων από αξιόπιστους προμηθευτές και πάντα με έλεγχο των ημερομηνιών λήξης

Αποθήκευση των Τροφίμων κρατώντας τα ευαίσθητα τρόφιμα στο ψυγείο και ακολουθώντας τις οδηγίες αποθήκευσης τους
Σωστός Χειρισμός και Προετοιμασία με τακτικό πλύσιμο των χεριών και χρήση καθαρών εργαλείων και επιφανειών

Μαγείρεμα σε σωστές θερμοκρασίες για κρέατα και πουλερικά με σκοπό την εξάλειψη βλαβερών βακτηρίων.

Καθαριότητα μετά την παρασκευή του γεύματος με προσεκτικό καθαρισμό επιφανειών και σκευών μαγειρικής.

Τι πρέπει να προσεχθεί γενικά

Οι αγορές είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται σε επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς, διότι αυτές οι επιχειρήσεις διαθέτουν νόμιμες άδειες. Όταν αγοράζουμε κρέας, αυτό πρέπει να είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή σε ψυχόμενες προθήκες που τηρούν ορθά τις θερμοκρασίες ψύξης και όχι εκτός ψυγείου, ούτε εκτεθειμένο σε σκόνη, έντομα, μικρόβια και περιβαλλοντικούς ρύπους.

Κατά την προμήθεια αμνοεριφίων, σπλάχνων και κρέατος πρέπει να προσεχθούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Πρέπει να δίνουμε προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου από όπου προμηθευόμαστε τρόφιμα. Πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης.

Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, η σφραγίδα καταλληλότητας έχει χρώμα τυρκουάζ (λαμπρό κυανούν) και ωοειδές σχήμα.

Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες φέρουν την ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας σε χρώμα καστανό.
Κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.
Τα σπλάχνα δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστες, ούτε να παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον.

Επιπλέον, στα κατεψυγμένα, πρέπει να εξετάζεται η ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.

Οδηγίες για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι, συστάσεις για αγορά, αποθήκευση και σωστό χειρισμό τροφίμων


Τι προσέχουμε κατά την προμήθεια αυγών:

Τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία, όπως η ημερομηνία ωοτοκίας, η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, η ημερομηνία λήξης. Για την καλή συντήρηση διατηρήστε τα αυγά σε δροσερό χώρο.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την προμήθεια σοκολατένιων αυγών:

Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρονται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως παιχνίδια μικρών διαστάσεων, (μπορεί να προκληθεί πνιγμός) και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης (σοκολάτα γάλακτος, υγείας) και της ημερομηνίας ανάλωσης.

Οδηγίες για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι, συστάσεις για αγορά, αποθήκευση και σωστό χειρισμό τροφίμων


Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών:

Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών είναι οι επιτρεπόμενες.

Να βάφονται μόνο τα αυγά που έχουν παραμείνει ακέραια κατά το βρασμό

Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης που αναγράφονται στις συσκευασίες

Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας εύχεται σε όλους ένα χαρούμενο και ασφαλές Πάσχα».
Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

