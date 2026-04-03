Αντιδράσεις για την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για τα «χαμένα» βίντεο των Τεμπών από τους συγγενείς των θυμάτων
Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ παράλληλα καταγγέλλει περιορισμούς στην πρόσβαση συγγενών και δημοσιογράφων κατά τη δεύτερη ημέρα της κύριας δίκης στη Λάρισα
Την έντονη αντίδρασή του για την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης που αφορά τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας εκφράζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ παράλληλα καταγγέλλει περιορισμούς στην πρόσβαση συγγενών και δημοσιογράφων κατά τη δεύτερη ημέρα της κύριας δίκης στη Λάρισα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ!
Καταγγέλλουμε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να αναβάλει επ’ αόριστον τη δική για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και μάλιστα μετά από 20 δικάσιμους (!) και ενώ είχαν αποκαλυφθεί κρίσιμα στοιχεία κατά την ακροαματική διαδικασία. Στοιχεία που αποκάλυψαν νέα μεγάλα κενά στην ανάκριση για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες κρίσιμες ώρες του εγκλήματος. Στοιχεία που επιβεβαίωσαν για μια ακόμα φορά ότι θα έπρεπε και το ζήτημα αυτό να αποτελεί αντικείμενο της κύριας δίκης και ότι ο κατατεμαχισμός της υπόθεσης του εγκλήματος των Τεμπών σε επιμέρους δίκες στόχο έχει το «πετσόκομμα» στην αποκάλυψη της αλήθειας.
Καταδικάζουμε και κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης, εργαλειοποίησης της υπόθεσης από οποιονδήποτε παράγοντα της δίκης, ιδιαίτερα μέσω συμπεριφορών που αξιοποιούνται από δικαιοσύνη και κυβέρνηση για αποπροσανατολισμό, υπονόμευση, και σε κάθε περίπτωση για αποφάσεις σε βάρος της υπόθεσής μας, σε βάρος μας!
Ταυτόχρονα καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούσαν για ακόμα μια μέρα στην κύρια δίκη, την 1η Απριλίου. Αποδείχτηκε ότι οι «διορθώσεις» που επιχειρήθηκαν στην αίθουσα είναι καθαρά προσχηματικές. Η πρόσβαση των συγγενών παραμένει περιορισμένη και το κυριότερο, στερείται της αναγκαίας οπτικής επαφής με την έδρα και τους νομικούς παραστάτες.
Είναι αδιανόητο να περιορίζουν τους συγγενείς σε βοηθητικούς χώρους και να παρακολουθούν τη δίκη από οθόνες. Απαιτούμε πλήρη πρόσβαση όλων των συγγενών στην κύρια αίθουσα, χωρίς περιορισμούς, εναλλαγές και τμηματική είσοδο.
Απαιτούμε να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις που προκλητικά είχαν πλημμυρίσει την αίθουσα. Οι συγγενείς των θυμάτων δεν είμαστε «εγκληματική οργάνωση», για να μας «υποδέχονται» ακόμα και δυνάμεις της ΟΠΚΕ!
Απαιτούμε να σταματήσει και ο αποκλεισμός δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ. Το να επιτρέπεται η είσοδος σε 21 μόνο δημοσιογράφους και να απαγορεύεται στους φωτορεπόρτερ να κάνουν τη δουλειά τους, δεν προσβάλλει μόνο τους ίδιους, προσβάλλει και κάθε άνθρωπο που θέλει να μάθει την αλήθεια. Η πλήρης και ελεύθερη ενημέρωση είναι απαραίτητη, καθώς αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της κοινωνίας να γνωρίζει την αλήθεια για ένα έγκλημα που θα μπορούσε να είχε συμβεί στον καθένα.
Δεν θα δεχτούμε να γίνει η δίκη που αφορά τα παιδιά και τους αγαπημένους μας διαδικασία «κεκλεισμένων των θυρών». Όσες αναβολές κι αν δώσουν, όσο κι αν δυναμώνουν την προσπάθεια συγκάλυψης, πεισμώνουν τον αγώνα μας ακόμα περισσότερο.
Η αποκάλυψη της αλήθειας, οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα, δε μπορούν και δεν πρέπει να «θαφτούν» στους τέσσερις τοίχους μιας δικαστικής αίθουσας. Αυτή είναι απαίτηση των εκατοντάδων χιλιάδων που διαδήλωσαν στις πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις στις 28 Φεβρουαρίου. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.2.2023».
