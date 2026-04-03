Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε πλαγιά στην Πτελέα Κοζάνης
Περισσότερα από 10 νεκρά πρόβατα ήταν εγκαταλελειμμένα σε πλαγιά βουνού
Ιδιαίτερα ανησυχητικός περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στην Πτελέα του Δήμου Κοζάνης, όπου κυνηγοί εντόπισαν, αργά το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026 περισσότερα από 10 νεκρά πρόβατα εγκαταλελειμμένα σε πλαγιά βουνού.
Το σημείο, που παραμένει χαρακτηρισμένο ως καταφύγιο, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης επιτήρησης λόγω της ευλογιάς των προβάτων, με τους κτηνοτρόφους της περιοχής να καταβάλλουν προσπάθειες για την άρση των περιοριστικών μέτρων.
Οι κυνηγοί που εντόπισαν τα ζώα ενημέρωσαν άμεσα την Κτηνιατρική Υπηρεσία, τον Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Κτηνιατρικής αναμένεται να μεταβεί στο σημείο για έλεγχο, δειγματοληψίες και τη διαχείριση της κατάστασης.
Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διαχείριση νεκρών ζώων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων από την κτηνιατρική υπηρεσία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
Πηγή: ertnews
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
