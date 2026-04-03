Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε πλαγιά στην Πτελέα Κοζάνης
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόβατα Κοζάνη Ευλογιά

Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε πλαγιά στην Πτελέα Κοζάνης

Περισσότερα από 10 νεκρά πρόβατα ήταν εγκαταλελειμμένα σε πλαγιά βουνού

Νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε πλαγιά στην Πτελέα Κοζάνης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ιδιαίτερα ανησυχητικός περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, κοντά στην Πτελέα του Δήμου Κοζάνης, όπου κυνηγοί εντόπισαν, αργά το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026 περισσότερα από 10 νεκρά πρόβατα εγκαταλελειμμένα σε πλαγιά βουνού.

Το σημείο, που παραμένει χαρακτηρισμένο ως καταφύγιο, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης επιτήρησης λόγω της ευλογιάς των προβάτων, με τους κτηνοτρόφους της περιοχής να καταβάλλουν προσπάθειες για την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Οι κυνηγοί που εντόπισαν τα ζώα ενημέρωσαν άμεσα την Κτηνιατρική Υπηρεσία, τον Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Κτηνιατρικής αναμένεται να μεταβεί στο σημείο για έλεγχο, δειγματοληψίες και τη διαχείριση της κατάστασης.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διαχείριση νεκρών ζώων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων από την κτηνιατρική υπηρεσία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Πηγή: ertnews
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης