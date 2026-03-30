Επιστρέφουν στην Αθήνα οι μαθητές που είχαν εγκλωβιστεί στη Γαύδο
Ήταν μέλη της αποστολής «Όπου Υπάρχουν Άγγελοι» και έκαναν μία παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ενώ βρίσκονταν στο ακριτικό νησί από τις 23 του μήνα
Τέλος έλαβε η περιπέτεια μαθητών σχολείων της Αθήνας που είχαν ταξιδέψει στην Γαύδο στις 23 Μαρτίου και δεν μπορούσαν να γυρίσουν στα σπίτια τους.
Τα παιδιά ήταν μέλη της αποστολής «Όπου Υπάρχουν Άγγελοι» και έκαναν μία παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ανάμεσά τους 21 μαθητές από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας, το 1ο Γυμνάσιο Βούλας, των Εκπαιδευτηρίων Γιαννόπουλος, του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας και του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και το 3ο Σώμα Ναυτοπροσκόπων Βούλας.
Λόγω καιρού, αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην Αττική. Σύμφωνα με το cretalive.gr, η αποστολή επιβιβάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) σε πλοίο της γραμμής με προορισμό την Αγία Ρούμελη και από εκεί θα επιστρέψουν στα σπίτια τους.
