Έκρυβε κάνναβη σε βάζα, συνελήφθη 28χρονος στην Έδεσσα
ΕΛΛΑΔΑ
Έδεσσα Ναρκωτικά Σύλληψη Αστυνομία

Στην κατοχή του βρέθηκε και μία συσκευασία με κοκαΐνη - Δείτε φωτογραφία

Συνελήφθη στην Έδεσσα 28χρονος αλβανικής καταγωγής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 28χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.055 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα στο σπίτι του του βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 22,4 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες και τέσσερα γυάλινα βάζα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 380,5 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης συνελήφθη και ένας 25χρονος άνδρας, από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, τα οποία είχε αγοράσει από τον αλλοδαπό άνδρα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

