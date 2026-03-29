Πρωταπριλιά με επικίνδυνη κακοκαιρία σε 15 περιοχές προβλέπει ο Καλλιάνος, κόκκινος συναγερμός για Αττική, Θεσσαλία και Αιγαίο
Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα, ανέμους έως και 10 μποφόρ και κίνδυνο πλημμυρών - «Η αισθητή μεταβολή ξεκινά από το απόγευμα της Τρίτης» λέει ο Κολυδάς, πιο δύσκολη ημέρα η Τετάρτη
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και οι πολίτες, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, μια οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα από το βράδυ της Τρίτης, με την Τετάρτη 1 Απριλίου να χαρακτηρίζεται ως η «πιο επιβαρυμένη ημέρα» του συστήματος.
-Τετάρτη (1/4): Η ημέρα της μέγιστης έντασης. Το βαρομετρικό χαμηλό θα βρίσκεται σε πλήρη οργάνωση πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας γενικευμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις.
- Πέμπτη (2/4) - Παρασκευή (3/4): Τα φαινόμενα θα επιμείνουν, αλλά με σαφώς μικρότερη δυναμική σε σχέση με την Τετάρτη.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, οι περιοχές που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πιο έντονα φαινόμενα, με κίνδυνο ακόμα και για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια, είναι:
-Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος
-Κεντρική και Ανατολική Στερεά
- Αττική, Εύβοια και Σποράδες
-Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία
-Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία
-Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Κακοκαιρία προ των πυλών: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στη δίνη των έντονων φαινομένων, κίνδυνος πλημμυρών-Τρίτη απόγευμα/βράδυ: Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, τα Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τοπικές βροχές που σταδιακά θα ενταθούν.
Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρΠαράλληλα με τις ισχυρές βροχές, οι άνεμοι θα αποτελέσουν κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας. Την Τετάρτη θα πνέουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, οι οποίοι σταδιακά στα βόρεια (κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο) θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα αγγίζουν τα 8-9 μποφόρ, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 10 μποφόρ.
Το σενάριο της «μετεωρολογικής βόμβας»Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει πως το βαρομετρικό χαμηλό θα αντλήσει μεγάλη ενέργεια από τη θάλασσα. Αν και η πιθανότητα για τον σχηματισμό «μετεωρολογικής βόμβας» (ραγδαία πτώση της πίεσης) παραμένει στο 25%, η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm μέσα σε ένα 24ωρο στις πιο επιβαρυμένες ζώνες.
Προειδοποίηση Κολυδά: Η Θεσσαλία θέλει προσοχήΣε «κόκκινο» συναγερμό εισέρχεται λοιπόν, η χώρα, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, Γιάννη Καλλιάνου και Θοδωρή Κολυδά, συγκλίνουν σε μια ιδιαίτερα δυναμική και επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου.
🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 29, 2026
✅Αύριο Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και… pic.twitter.com/rX8Nl5WD8U
Το χρονικό της μεταβολής: Από την Τρίτη 31/3 το «γύρισμα» του καιρούΣύμφωνα και με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, η αισθητή μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης.
Αρχικά, θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβροι στα δυτικά και τα βόρεια ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα, με σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.
Η «δύσκολη» ΤετάρτηΗ Τετάρτη 1/4 και η Πέμπτη 2/4 θα θυμίζουν βαρυχειμωνιά. Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής, το οποίο θα προσδώσει τεράστια δυναμική στο σύστημα.
Μάλιστα, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για την περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς όπως αναφέρει «θέλει μεγάλη προσοχή».
Η δυναμική του συστήματος είναι ισχυρή, με μεγάλες εντάσεις ανέμων και φαινομένων, ωστόσο οι επόμενες ημέρες θα δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα