Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ με καπνογόνα και συνθήματα
Η πορεία ξεκίνησε από το Σύνταγμα με αίτημα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο και το κλείσιμο των βάσεων

Με καπνογόνα και αντιπολεμικά συνθήματα πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας δράσης ενάντια στον πόλεμο, τον ρατσισμό και τον φασισμό.


Στο συλλαλητήριο, που ξεκίνησε από την πλατεία Συντάγματος, συμμετείχαν εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, κοινότητες μεταναστών και πλήθος συλλογικοτήτων.

​Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών ήταν η άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η επιστροφή των ελληνικών φρεγατών και στρατιωτικών συστημάτων από το εξωτερικό.

Οι συμμετέχοντες απαίτησαν να σταματήσει η χρήση των βάσεων στη χώρα για πολεμικές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι οι πόροι του κράτους πρέπει να καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, όπως την παιδεία και την υγεία, και όχι εξοπλιστικά προγράμματα.

​Παράλληλα, υπήρχαν πανό αναφέρονταν στις τραγωδίες με νεκρούς μετανάστες σε Πύλο και Χίο, ζητώντας απόδοση δικαιοσύνης, άσυλο για τους πρόσφυγες και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
