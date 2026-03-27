Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκε η απολογία του 16χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Στην απολογία του ο 16χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό, ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτα, καθώς και ότι είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα και από την έξω πλευρά του κτιρίου. Οι ισχυρισμοί του δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή του όπως έγινε και στην περίπτωση του 17χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Θυμίζουμε πως την Τετάρτη 25 Μαρτίου ο 17χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στον 16χρονο ο απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης