Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 17χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα
Την Παρασκευή θα απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου στους Καμινάδες Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το karditsalive.net η απολογία του διήρκεσε περί τις 2 ώρες και αποφασίστηκε να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Την Παρασκευή (27/3) θα απολογηθεί ο έτερος ανήλικος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στον 16χρονο ο απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.
