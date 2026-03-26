Μάχη μέχρις εσχάτων για Κεφαλογιάννη και Μάτσα, να καταθέσουν τα παιδιά στο δικαστήριο ζητά η υπουργός, οι αιχμές για αστυνομικούς-νταντάδες και τα δάκρυα του συνθέτη

Mάχη με όλα τα όπλα, ακόμη και με αίτημα να εξεταστούν από το δικαστήριο τα δίδυμα παιδιά της, που είναι μόλις 4,5 ετών, είναι διατεθειμένη να δώσει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη , απέναντι στον πρώην σύζυγό της, τον συνθέτη Μίνωα Μάτσα. Οι δύο πρώην σύζυγοι που αποτέλεσαν στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν ένα από τα λαμπερότερα ζευγάρια της Αθήνας είχαν «ραντεβού» σήμερα στο Εφετείο της Αθήνας όπου συζητήθηκε η έφεση της κυρίας Κεφαλογιάννη κατά της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, βάσει της οποίας στους δύο γονείς δόθηκε απόλυτη συνεπιμέλεια στα παιδιά τους, ηλικίας μόλις 4,5 ετών σήμερα.

Είχε προηγηθεί η προσπάθεια της υπουργού Τουρισμού να κάνει χρήση της τροπολογίας η οποία είχε ψηφιστεί παραμονές Χριστουγέννων και δίνει τη δυνατότητα σε γονέα που διαφωνεί με απόφαση Πρωτοδικείου για τη γονική μέριμνα να μην περιμένει την εκδίκαση στο Εφετείο, αλλά να καταθέτει νέα αγωγή προκειμένου να κριθεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό η υπόθεση.





Η υπουργός Τουρισμού είχε προσφύγει κατά της πρωτόδικης απόφασης, ζητώντας να αλλάξουν οι όροι της συνεπιμέλειας, με το σκεπτικό ότι τα παιδιά της αλλάζουν σπίτι τέσσερις φορές την εβδομάδα, βάσει της απόφασης που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου του 2025.



Σύμφωνα με την πλευρά της κ.Κεφαλογιάννη αυτή η τόσο συχνή εναλλαγή κατοικίας είναι επιζήμια για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Μάλιστα, προς ενίσχυση του ισχυρισμού, οι συνήγοροί της υπέβαλαν αίτημα στο δικαστήριο να εξετάσει τα δύο παιδάκια. Στο αίτημα, η πρόεδρος του δικαστηρίου, αντέδρασε επισημαίνοντας ότι τα παιδιά είναι μόλις 4,5 ετών, «τι να μας πουν;», επιφυλασσόμενη, ωστόσο, για την απάντηση του δικαστηρίου. Η πλευρά Μάτσα, πάντως, επισήμανε ότι για λόγους ουσίας δεν δέχεται να μπουν τα παιδιά σε δικαστικές αίθουσες και αντέτεινε ότι θα μπορούσε να είχε υποβληθεί αίτημα παιδο- ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η κυρία Κεφαλογιάννη δεν ήταν παρούσα σήμερα στο δικαστήριο, καθώς έπρεπε να βρίσκεται στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της. Ο κ. Μάτσας ήταν παρών και μάλιστα εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά όταν εξετάστηκε και απάντησε με λυγμούς στις ερωτήσεις του δικαστηρίου. Από την πλευρά του συνηγόρου του, πάντως, διατυπώθηκαν και αιχμές για τον χρόνο που διαθέτει η υπουργός στα δίδυμα, ρωτώντας αν μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της.

Κατά την εξέταση του Μίνωα Μάτσα, πάντως, πέρα από την έντονη συναισθηματική φόρτιση του συνθέτη που είχε όταν περιέγραφε ότι τα παιδιά του είναι ευχαριστημένα, αλλά δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις, διατυπώθηκαν αιχμές και υπαινιγμοί για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα δίδυμα με τη μητέρα τους, ιδιαίτερα δε, όταν ο συνήγορός του ρώτησε αν είναι αλήθεια ότι μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της (τους άνδρες της προσωπικής της ασφάλειας). Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Πηγές προσκείμενες στην πλευρά της υπουργού, σημείωναν ότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι δεν εξέτασε δύο παιδιά σε αντίστοιχη υπόθεση στη Ρόδο και επισήμαιναν ότι η εξέταση παιδιών δεν γίνεται στη δικαστική αίθουσα, αλλά δεν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον Εφετείο.



Το σημερινό είναι ένα από τα πολλά επεισόδια που ακολούθησαν το πολύκροτο διαζύγιο του ζεύγους Κεφαλογιάννη – Μάτσα , μια εξέλιξη που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει όταν στα χρόνια του κορωνοϊου έγινε γνωστή η σχέση τους και ακολούθησε ο ρομαντικός γάμος τους, παρουσία μόνο στενών συγγενών στις Σπέτσες, τον Μάιο του 2021. Η υπουργός Τουρισμού ήταν έγγυος στον γιο και την κόρη της, που ήρθαν στη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα γενεθλίων και του πατέρα τους.

Η υπουργός Τουρισμού βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Ιαπωνία όταν έδωσε στη δημοσιότητα γραπτή δήλωση με την οποία έκανε γνωστό ότι αντιμετώπιζε κρίση στον γάμο της και πως κύριο μέλημά της ήταν τα παιδιά της. Είχαν περάσει μόλις τρία χρόνια από τη γέννηση των διδύμων και με τη δήλωση απαντούσε σε δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε επικείμενο χωρισμό.



«Στην πολιτική μου διαδρομή υπήρξα πάντα ειλικρινής και δεν κρύφτηκα ποτέ, ακόμη και για θέματα που δεν αφορούν αμιγώς την πολιτική αλλά άπτονται της προσωπικής ή της οικογενειακής μου ζωής. Τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζω κρίση στον γάμο μου.

Πρωταρχικό μέλημά μου είναι το συμφέρον των δύο παιδιών μου. Απευθύνω έκκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους και η προσωπική τους ζωή. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βιώνω, παραμένω αφοσιωμένη στα παιδιά μου και στα υπηρεσιακά μου καθήκοντα», ανέφερε σ' εκείνη τη δήλωσή της.





Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2024 η κυρία Κεφαλογιάννη προχώρησε σε αγωγή διαζυγίου και το τέλος του γάμου ήρθε και τυπικά λίγο καιρό αργότερα. Τον Οκτώβριο του 2024 η υπουργός Τουρισμού πήρε την προσωρινή επιμέλεια των διδύμων, με τον κ.Μάτσα να έχει δικαίωμα επικοινωνίας τρεις φορές την εβδομάδα μαζί τους. Στο μεταξύ και οι δύο πλευρές είχαν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, ενώ είχαν αλληλοκατηγορηθεί για κακοποίηση. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ενώπιον Μονομελούς Δικαστηρίου της Αθήνας, συνεκδικάστηκαν οι αγωγές τους για το ζήτημα της επιμέλειας των δύο ανήλικων τέκνων τους όπως και το θέμα του διαζυγίου τους.

Η κυρία Κεφαλογιάννη με την αγωγή της ζητούσε την οριστική επιμέλεια των δίδυμων και την οριστική μετοίκησή τους στο σπίτι της ενώ ο κ. Μάτσας με το δικό του δικόγραφο ζητούσε συνεπιμέλεια και ρύθμιση της επικοινωνίας των παιδιών του μαζί του.

Πριν την έναρξη της συζήτηση της υπόθεσης ο πρόεδρος του δικαστηρίου είχε καλέσει τους αντιδίκους να καταβάλλουν προσπάθεια μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση εξωδικαστικά. Οι απαντήσεις του έδειχναν το κλίμα μεταξύ τους: «Προσπάθησα πριν φτάσουμε εδώ να τα βρούμε φιλικά και μου είπε «ή μου δίνεις αποκλειστική επιμέλεια ή πάμε στα δικαστήρια», είπε ο κ.Μάτσας «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης…» αντέτεινε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Εν τέλει, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την απόφασή του είχε κρίνει πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από αμφότερους τους γονείς, με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους. Όπως ανέφερε η απόφαση τα παιδιά, σε μηνιαία βάση, θα πρέπει να διαμένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων, προκειμένου τόσο ο Μίνως Μάτσας όσο και η Όλγα Κεφαλογιάννη να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και υπεύθυνα στην ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

Η απόφαση αυτή είχε κατοχυρώσει δηλαδή την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους, ακόμη και μετά τη λύση ενός γάμου τους.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι τον περασμένο Ιανουάριο αντιδράσεις είχε προκαλέσει το γεγονός ότι η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε χρήση διάταξης που είχε χαρακτηριστεί ως "φωτογραφική" και η οποία δίνει τη δυνατότητα σε γονέα που διαφωνεί με απόφαση Πρωτοδικείου για τη γονική μέριμνα να μην περιμένει την εκδίκαση στο Εφετείο, αλλά να καταθέτει νέα αγωγή προκειμένου να κριθεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό η υπόθεση.

Μάλιστα η κυρία Κεφαλογιάννη είχε χαρακτηρίσει «σωστή και δίκαιη» την συγκεκριμένη ρύθμιση και είχε αναφέρει πως αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα» με τα παιδιά της. Το θέμα πήρε διαστάσεις έπειτα από την αναφορά του Μίνωα Μάτσα ότι η πρώην σύζυγος του ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της εν λόγω τροπολογίας.

Τελικά, η κυρία Κεφαλογιάννη μετά από τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί παραιτήθηκε από τη σχετική αγωγή που είχε καταθέσει, έχοντας κάνει χρήση της επίμαχης διάταξης. Ετσι, οι δύο πλευρές έδωσαν νέα μάχη σήμερα, στο Εφετείο.