Έκρηξη από γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στου Ζωγράφου
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι στις 2:45 τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην εν λόγω πολυκατοικία διαμένει κάποιο πρόσωπο ενδιαφέροντος ή εάν επρόκειτο για «τυφλό» χτύπημα.

Σύμφωνα με αναφορές,  στην πολυκατοικία διαμένει αστυνομικός των ΜΑΤ και ένας κοσμήτορας του ΕΜΠ.

Οι Αρχές κάνουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.
