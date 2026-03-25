Στρατιωτική παρέλαση - 25 Μαρτίου 2026: Τι ώρα είναι σήμερα στην Αθήνα
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα πετάξουν στον ουρανό της πρωτεύουσας μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει σήμερα Τετάρτη, στις 11:00, τη στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεωνΤο επίσημο τελετουργικό της ημέρας ξεκινά από πολύ νωρίς, καθώς στις 06:21 προβλέπεται η ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και η εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Στις 08:00 θα γίνει η επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Στις 10:00, δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β.
Στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.
Πέντε λεπτά πριν από την παρέλαση, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι.
Στην παρέλαση στις 11:00 θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα πετάξουν στον ουρανό της πρωτεύουσας μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Η διαδρομή της στρατιωτικής παρέλασης ξεκινά από το ύψος της συμβολής των λεωφόρων Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Όλγας, περνά μπροστά από τη Βουλή, συνεχίζει κατά μήκος της Πανεπιστημίου και καταλήγει κοντά στην περιοχή της Ομόνοιας.
Όπως κάθε χρόνο, πλήθος κόσμου αναμένεται να παρευρεθεί για να παρακολουθήσει την παρέλαση.
Στις 18:41 θα γίνει επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.
Εκδηλώσεις σε όλη τη χώραΕπιπλέον, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν:
- Παρελάσεις Στρατιωτικών Τμημάτων
- Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων από την 08:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026
- Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026.
Πότε θα γίνουν οι μαθητικές παρελάσειςΕκτός από την Αθήνα, όπου η μαθητική παρέλαση έγινε χθες Τρίτη, σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας, οι μαθητικές παρελάσεις θα γίνουν ανήμερα της 25ης Μαρτίου στις κεντρικές πλατείες και στους βασικούς οδικούς άξονες των πόλεων.
Στη Θεσσαλονίκη, η μαθητική παρέλαση έχει προγραμματιστεί για τις 12:15 το μεσημέρι.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΑθηναΛόγω της στρατιωτικής παρέλασης θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως ακολούθως:
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης την 24-3-2026 και την 25-3-2026, καθ’ όλο το 24ώρο στις κατωτέρω οδούς:
- Λ. Δημοκρατίας, από το ύψος του στρατοπέδου «301 Ε.Β.» έως το ύψος της συμβολής με τον παράδρομο της Λ. Κηφισού.
- Παράδρομος Λ. Κηφισού, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Λένορμαν.
- Παράδρομος Λ. Κηφισού και στην πάροδο αυτού , στο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Παπακυριαζή, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
Κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Τέλος, όπως έγινε γνωστό, ο σταθμός του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος θα είναι κλειστός από τις 08:00 μέχρι τη λήξη της παρέλασης.
