Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Στη φυλακή οδηγείται ο 19χρονος που φέρεται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 23χρονο που προφυλακίστηκε.

Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματική βλάβης, συμμορία και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Ο νεαρός απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 1ης Τακτικής Ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σε βάρος του, όπως και σε ένα ακόμη πρόσωπο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και δεν έχει συλληφθεί, αρχικά είχαν ασκηθεί διώξεις για πλημμελήματα.

Ωστόσο, μετά και την ιατροδικαστική έκθεση του 23χρονου που υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.
