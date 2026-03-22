Από την Ηράκλεια Σερρών στην Ηρακλειά Κυκλάδων: Τι λέει η δασκάλα με τη μία μαθήτρια που αγάπησε το νησί

Η Ιωάννα Πάντα βρέθηκε στο νησί πριν 10 χρόνια για να μαζέψει μόρια και δημιούργησε οικογένεια με τρία παιδιά – Σχολείο από την Καρδίτσα θα βρεθεί στο νησί για την 25η Μαρτίου

Σοφία είναι πολύ καλή μαθήτρια και προχωράμε. Ωστόσο είναι και λίγο βαρετό». Με αυτά τα λόγια εξηγεί η εκπαιδευτικός Ιωάννα Πάντου την εμπειρία της στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο της Ηρακλειάς, που έχει μόνο μία μαθήτρια, που πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού.



Η Ιωάννα Πάντου δεν είναι από το νησί. Για πρώτη φορά, βρέθηκε σε αυτό πριν 10 χρόνια, ως αναπληρώτρια, με σκοπό, όπως έχει παραδεχθεί, να μαζέψει μόρια. Με καταγωγή από την Καρπερή Σερρών, η







Για την Ιωάννα η Ηρακλειά έγινε από προσωρινός τόπος, που θα της έδινε μόρια, σε μόνιμο τόπο διαμονής. Το σχολείο στεγάζεται σε μόλις μία τάξη, με τη μία μαθήτρια. Όπως είπε στο Action 24, στη διπλανή πόρτα στεγάζεται το νηπιαγωγείο, όπου πηγαίνει η κόρη της και η αδερφή της Σοφίας. «Κάνουμε μαζί διάλειμμα, γιορτές, τρώμε μαζί» λέει η Ιωάννα.



Στις 25 Μαρτίου, το σχολείο θα κάνει παρέλαση στους δρόμους του νησιού. Η Σοφία δεν θα είναι μόνη της. Στην Ηρακλειά θα ταξιδέψει και αντιπροσωπεία του 7ου Δημοτικού Καρδίτσας, που θα τη συνοδεύσουν.



Οι προκλήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλειάς

Ιωάννα αντιμετώπισε πολλές και δύσκολες προκλήσεις.



«Στην αρχή, νέα όπως ήμουν κι όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα, ήταν πολύ δύσκολα για μένα. Είχα έναν πολλαπλό ρόλο, ο οποίος εναλλάσσονταν μέσα στις τάξεις. Πρώτη πρόκληση: διδασκαλία σε τέσσερις διαφορετικές τάξεις ταυτόχρονα, με συνολικά έξι παιδιά, καλύπτοντας όλα τα μαθήματα, ακόμη και ΣΤ’ Δημοτικού. Παράλληλα, εκτελούσα και καθήκοντα διευθυντή, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, γεγονός που προσέθετε σε μένα ένα γραφειοκρατικό βάρος. Υπήρχε επίσης, οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων και συνεργασίες που έπρεπε να διαχειριστώ» είχε πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Το σχολείο είναι μονοθέσιο με νηπιαγωγείο. Ως εκ τούτου είναι επιφορτισμένη με όλες τις γιορτές, τις παρελάσεις και τα οργανωτικά ζητήματα. Παλαιότερα υπήρχε Γυμνάσιο στο νησί, με καθηγητές που μοιράζονταν το φορτίο, αλλά έχει τα τελευταία χρόνια κλείσει, δυσχεραίνοντας διοικητικές και εορταστικές υποχρεώσεις.





Τον χειμώνα, όπως είχε πει, ο πληθυσμός στην Ηρακλειά είναι γύρω στα 80 άτομα. Το καλοκαίρι φτάνει τα 1.000. Οι πιο εναλλακτικοί επισκέπτες ξεκινούν τον Μάιο ενώ η κορύφωση γίνεται τον Αύγουστο.



«Από τη μία το μάθημα είναι σαν ιδιαίτερο, μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε. Ηείναι πολύ καλή μαθήτρια και προχωράμε. Ωστόσο είναι και λίγο βαρετό». Με αυτά τα λόγια εξηγεί η εκπαιδευτικόςτην εμπειρία της στο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο τηςπου έχει μόνο μία μαθήτρια, που πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού.δεν είναι από το νησί. Για πρώτη φορά, βρέθηκε σε αυτό πριν 10 χρόνια, ως αναπληρώτρια, με σκοπό, όπως έχει παραδεχθεί, να μαζέψει μόρια. Με καταγωγή από την δασκάλα κάνει συνειρμούς με λογοπαίγνιο. «Το χωριό μου είναι κοντά στην Ηράκλεια Σερρών και βρέθηκα στην Ηρακλειά Κυκλάδων» λέει.Η ησυχία που βίωσε το πρώτο βράδυ που κατέβηκε από το πλοίο την τρόμαξε. Όμως στη συνέχεια, την αγάπησε, όπως και τους κατοίκους. Στη συνέχεια γνωρίστηκε και με τον σύντροφό της, με τον οποίο δημιούργησαν μία οικογένεια με τρία παιδιά.Για την Ιωάννα ηέγινε από προσωρινός τόπος, που θα της έδινε μόρια, σε μόνιμο τόπο διαμονής. Το σχολείο στεγάζεται σε μόλις μία τάξη, με τη μία μαθήτρια. Όπως είπε στο Action 24, στη διπλανή πόρτα στεγάζεται το νηπιαγωγείο, όπου πηγαίνει η κόρη της και η αδερφή της Σοφίας. «Κάνουμε μαζί διάλειμμα, γιορτές, τρώμε μαζί» λέει η Ιωάννα.Στις 25 Μαρτίου, το σχολείο θα κάνει παρέλαση στους δρόμους του νησιού. Η Σοφία δεν θα είναι μόνη της. Στην Ηρακλειά θα ταξιδέψει και αντιπροσωπεία του 7ου Δημοτικού Καρδίτσας, που θα τη συνοδεύσουν.Όταν πρωτοπήγε στο νησί, που τότε είχε έξι μαθητές δημοτικού, ηαντιμετώπισε πολλές και δύσκολες προκλήσεις.«Στην αρχή, νέα όπως ήμουν κι όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα, ήταν πολύ δύσκολα για μένα. Είχα έναν πολλαπλό ρόλο, ο οποίος εναλλάσσονταν μέσα στις τάξεις. Πρώτη πρόκληση: διδασκαλία σε τέσσερις διαφορετικές τάξεις ταυτόχρονα, με συνολικά έξι παιδιά, καλύπτοντας όλα τα μαθήματα, ακόμη και ΣΤ’ Δημοτικού. Παράλληλα, εκτελούσα και καθήκοντα διευθυντή, χωρίς προηγούμενη εμπειρία, γεγονός που προσέθετε σε μένα ένα γραφειοκρατικό βάρος. Υπήρχε επίσης, οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων και συνεργασίες που έπρεπε να διαχειριστώ» είχε πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.Το σχολείο είναι μονοθέσιο μεΩς εκ τούτου είναι επιφορτισμένη με όλες τις γιορτές, τις παρελάσεις και τα οργανωτικά ζητήματα. Παλαιότερα υπήρχε Γυμνάσιο στο νησί, με καθηγητές που μοιράζονταν το φορτίο, αλλά έχει τα τελευταία χρόνια κλείσει, δυσχεραίνοντας διοικητικές και εορταστικές υποχρεώσεις.Τον χειμώνα, όπως είχε πει, ο πληθυσμός στην Ηρακλειά είναι γύρω στα 80 άτομα. Το καλοκαίρι φτάνει τα 1.000. Οι πιο εναλλακτικοί επισκέπτες ξεκινούν τον Μάιο ενώ η κορύφωση γίνεται τον Αύγουστο.

«Η Ηρακλειά, διαθέτει πολλές όμορφες παραλίες, προσβάσιμες με πεζοπορία, αυτοκίνητο ή καραβάκι, καθώς και σπήλαιο που απαιτεί ώρες πεζοπορίας. Το νησί δεν έχει υπεραναπτυχθεί τουριστικά, κι αυτό κατά την άποψή μου κάτι θετικό», έχει επισημάνει.



Τα προβλήματα της καθημερινότητας

Οι κάτοικοι που διαμένουν στο μικρό νησί αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες, που σχετίζονται με τη συγκοινωνία, τα έκτακτα περιστατικά αλλά και τις ανάγκες μετακίνησης για λόγους εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς ή για λόγους υγείας. Η Ιωάννα εξηγεί ότι υπάρχουν καθημερινές μετακινήσεις προς και από τη Νάξο, αλλά πάντα εφόσον το επιτρέψει ο καιρός. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προσωρινής αναστολής των δρομολογίων για 40 ημέρες για λόγους συντήρησης.



Πέραν των προβλημάτων, η Ιωάννα βλέπει τη θετική πλευρά, λέγοντας ότι νιώθει ευκολία, ελευθερία και ασφάλεια όταν τα τρία της παιδιά έχουν ελευθερία κίνησης και υψηλή αίσθηση ασφάλειας, κυκλοφορώντας μόνα από πολύ μικρή ηλικία.



Στα αρνητικά είναι και οι περιορισμένες δραστηριότητες και οι δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για εξειδικευμένες δραστηριότητες, για τις οποίες απαιτούνται μετακινήσεις στη Νάξο. Συχνά ο καιρός εμποδίζει τη μετάβαση και υποχρεωτικά, κάποιες δραστηριότητες γίνονται διαδικτυακά (π.χ. Αγγλικά).