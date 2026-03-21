Εγκαινιάστηκε το νέο ερευνητικό Κέντρο Ορεινότητας «ΟΡΟΣ» του ΕΚΕΤΑ στη Λίμνη Πλαστήρα, δείτε εικόνες

«Ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη της ορεινής Ελλάδας», λέει ο Κώστας Τσιάρας





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ευχάριστη ημέρα και για τη λίμνη Πλαστήρα και για τον













Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο Κέντρο «ΟΡΟΣ», προϊόν στρατηγικής συνεργασίας του ΕΚΕΤΑ με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και με ορίζοντα 25ετίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο έρευνας και καινοτομίας για την ορεινή Ελλάδα, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία.



Λειτουργεί ως πυρήνας εφαρμοσμένης έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, με εργαστηριακές υποδομές και δράσεις που καλύπτουν τη διαχείριση υδάτων, τη βιοοικονομία, την αγροτεχνολογία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.



Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, λόγω των σύγχρονων προκλήσεων, τονίζοντας πως η καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.



Τα εγκαίνια του Ολιστικού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας Ορεινότητας «ΟΡΟΣ» πραγματοποιήθηκαν στο Νεοχώρι του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα , του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Σταύρου Καλαφάτη, εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και της επιστημονικής κοινότητας.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Υπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ευχάριστη ημέρα και για τη λίμνη Πλαστήρα και για τον νομό Καρδίτσας , αλλά και για την ορεινή Ελλάδα, τονίζοντας ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της ορεινής Ελλάδας.Παράλληλα, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι, «μέσα από αυτήν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, διαμορφώνεται ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός που αφορά στην υποστήριξη της ορεινότητας στην Ελλάδα, εντάσσοντάς την σε μια ευρύτερη πολιτική για τις μειονεκτικές περιοχές».Υπενθύμισε, μάλιστα, προηγούμενες παρεμβάσεις, αναφέροντας ότι, πριν λίγα χρόνια, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε εδώ κοντά στο Ανθηρό και εξήγγειλε ένα ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης για τρεις ορεινούς δήμους της Ελλάδος, ενώ σημείωσε ότι ήδη υλοποιούνται πολιτικές στήριξης για τους κατοίκους ορεινών και νησιωτικών περιοχών.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο Κέντρο «ΟΡΟΣ», προϊόν στρατηγικής συνεργασίας του ΕΚΕΤΑ με τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και με ορίζοντα 25ετίας, φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο έρευνας και καινοτομίας για την ορεινή Ελλάδα, συνδέοντας την επιστημονική γνώση με τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία.Λειτουργεί ως πυρήνας εφαρμοσμένης έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, με εργαστηριακές υποδομές και δράσεις που καλύπτουν τη διαχείριση υδάτων, τη βιοοικονομία, την αγροτεχνολογία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας, η λειτουργία του Κέντρου θα συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγή πραγματικών δεδομένων που αφορούν τις ελληνικές ορεινές περιοχές, με έμφαση στο περιβάλλον, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην αξιοποίηση ενεργειακών δυνατοτήτων. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στη μοναδικότητα της περιοχής της λίμνης Πλαστήρα, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συνδυάζει μοναδικής αξίας και πραγματικά μεγάλης σημασίας διαφορετικά φυσικά αντικείμενα.Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, λόγω των σύγχρονων προκλήσεων, τονίζοντας πως η καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για την ορεινότητα, που περιλαμβάνουν θεσμικές παρεμβάσεις, φορολογικά κίνητρα, ενίσχυση νέων αγροτών και ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου χτίζεται τοπικά, με τη συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων της.



Κλείνοντας, συνεχάρη τη διοίκηση του ΕΚΕΤΑ και τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ακόμα βήμα σε μια σειρά πολύ επιτυχημένων επιλογών που ενισχύουν την καινοτομία και τη σύνδεσή της με την καθημερινότητα.