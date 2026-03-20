Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία
Ο σεισμός καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με επίκεντρο κοντά στη Ζαχάρω, χωρίς αναφορές ζημιών
Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το επίκεντρο να βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε σε αρκετές περιοχές όπως την Πάτρα, τον Πύργο, την Κυπαρισσία και την Καλαμάτα, σύμφωνα με αναφορές.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην Ζαχάρω, μια περιοχή με πληθυσμό 5.800 κατοίκους. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 92 χιλιόμετρα νότια της Πάτρας, μια πόλη με πληθυσμό 168.000 κατοίκους.
Η δόνηση έγινε αισθητή στις 03:49:44, χωρίς αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Το γεγονός ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα, τον καθιστά περισσότερο αισθητό στην περιοχή, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για ενδεχόμενη περαιτέρω σεισμική δραστηριότητα.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.1 occurred 8 km SW of #Zacháro (#Greece) 2 min ago (local time 03:49:44). More info at:— EMSC (@LastQuake) March 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα