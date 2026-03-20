Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Ζαχάρω Ηλεία

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία

Ο σεισμός καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, με επίκεντρο κοντά στη Ζαχάρω, χωρίς αναφορές ζημιών

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με το επίκεντρο να βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ζαχάρως Ηλείας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε σε αρκετές περιοχές όπως την Πάτρα, τον Πύργο, την Κυπαρισσία και την Καλαμάτα, σύμφωνα με αναφορές.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τα ξημερώματα την Ηλεία


Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην Ζαχάρω, μια περιοχή με πληθυσμό 5.800 κατοίκους. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 92 χιλιόμετρα νότια της Πάτρας, μια πόλη με πληθυσμό 168.000 κατοίκους.



Η δόνηση έγινε αισθητή στις 03:49:44, χωρίς αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Κλείσιμο
Το γεγονός ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα, τον καθιστά περισσότερο αισθητό στην περιοχή, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για ενδεχόμενη περαιτέρω σεισμική δραστηριότητα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

