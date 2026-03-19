Ταξί: Τσεκάρουν για απεργοσπάστες στο «Ελ. Βενιζέλος» οι συνδικαλιστές, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος αποκάλεσε «Γκαίμπελς» τον Κυρανάκη
Με κόρνες και συνθήματα οι οδηγοί ταξί έκαναν ελέγχους για τον εντοπισμό απεργοσπαστών - Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη
Για τρίτη ημέρα συνεχίζουν την απεργία τους ταξί, με τους αυτοκινητιστές να κάνουν «επίσκεψη», νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Με κόρνες και συνθήματα οι οδηγοί ταξί έκαναν ελέγχους για τον εντοπισμό απεργοσπαστών. Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο οποίος εξαπέλυσε νέα «πυρά» κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «Γκέμπελς».
«Συνεχίζεται η απεργία. Αύριο έχουμε μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣΑΤΑ. Στις 10:30 δίνουμε το βροντερό “παρών”, θα δούμε αν θα πάμε στη Βουλή και θα πάρουμε αποφάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στην επόμενη μέρα. [...] Κάπου μιλάει με την Ομάδα Αλήθειας ο κ. Κυρανάκης, να συνεννοηθείτε να έχουμε μια παρουσία ευπρεπή έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει. Έχουμε πει έξω από εκεί που θα πάει να μιλήσει με την Ομάδα... ο Γκέμπελς της προπαγάνδας Κυρανάκης, με την Ομάδα Αλήθειας, να πάρει την απάντησή του. Και πάμε για δυνατούς αγώνες που θα ξαναγράψουν ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, την οικογένειά μας» δήλωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.
Δείτε φωτογραφίες:
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα